“En situaciones así es cuando uno sabe quién es amigo”: Catalina Castaño

En México, donde se encuentra asistiendo en un torneo a la paraguaya Lara Escauriza, y aún dolida por la forma en la que se dio su salida como entrenadora de selecciones colombianas femeninas, Catalina Castaño afronta su futuro, por ahora, lejos del tenis nacional y abierta a aportar su conocimiento a otros proyectos de la región. La extenista habló con EL COLOMBIANO y esto dijo.

De las razones que esgrimió David Samudio (presidente de Fedecoltenis) para relevarla de su labor, ¿cuál cree usted que es válida?

“Ninguna tiene peso. Dijo que por mala relación con las jugadoras y ellas dan fe de lo contrario. También que porque estuvimos a un set de descender en la pasada FedCup en Rionegro, pero vencimos a tres delegaciones, incluyendo a Puerto Rico con la campeona olímpica (Mónica Puig). Es cierto que no debimos perder contra México, pero él mismo había avalado mi posición de que el formato no era justo, y no lo fue. Por resultados, a lo largo del proceso, tampoco pudo ser. Entonces me sostengo que fue tema personal”.

¿Por qué dice que hubo discriminación en su salida?

“En Colombia solo somos tres mujeres en este momento en la labor de entrenadoras a este nivel competitivo (Vicky Núñez y Karen Castilblanco y yo). Y no veo equidad en las oportunidades y estabilidad que se nos ofrece. Y mientras acá se nos cierran las puertas, en Latinoamérica hay un auge de las federaciones para incorporar a extenistas del circuito (WTA). Acá no. Yo recibí una llamada de Fabiola Zuluaga, que decidió abstraerse del tenis tras su retiro, me ofreció su apoyo y me dijo que era increíble que las extenistas no tuviéramos cabida en esos procesos competitivos cuando esta clase de perfiles escaseaban no solo en Colombia sino en la región”.

¿La molestó que Samudio comparara su labor en FedCup con la de Pablo González en Copa Davis?

“Es que una comparación así, proveniente de él que dirige el tenis del país, es completamente fuera de lugar. O sea, los contextos son absolutamente diferentes. Basta con esto: ¿cómo comparar el panorama que tiene un equipo con Santiago Giraldo, Sebastián Cabal y Robert Farah, con las jóvenes que yo acompañaba y que están en pleno proceso formativo?”.

¿Pudo hablar con sus exdirigidas?, ¿qué piensan de la situación?

“Sí, recibí mucha gratitud de ellas, de María Camila (Osorio), Emiliana (Arango), María Paulina (Pérez), también de Antonia Samudio, hija de David. Por eso me extraña que él dijera que una de las razones era la mala relación con ellas cuando siempre, hasta con las familias hubo una relación muy buena y abierta. Solo con Mafe Herazo no hubo buen entendimiento. Ella decidió tomar una actitud personal hacia mí pues a lo mejor en algún momento sintió que estuve contra ella. De ninguna manera, incluso siempre que pude le ofrecí mi apoyo y si en algún momento se sintió mal por algo que le dije le ofrecí disculpas”.

¿Con Alejandro Falla queda algún lunar en la relación personal o profesional ahora que él asume el cargo?

“Para nada. De hecho, Alejandro, que también está acá en México, fue el primero que me llamó y me manifestó que le había llegado un correo donde le informaban que él asumiría el equipo para Panamericanos. Él me dijo que le hacía feliz ese reto pero que necesitaba ser claro conmigo y que hubiera claridad al respecto. Él fue muy honesto y la verdad, cuando pasan estas situaciones, uno se da cuenta quién es amigo y quién deja ver intenciones diferentes. Yo sé que Alejo hará una gran labor. Tiene mucha capacidad. Es más, siempre pensé que tras el retiro él debía asumir la capitanía en Davis. Pero este inicio será provechoso para nuestro tenis porque seguramente ahí tomará experiencia para asumir las riendas de Davis”.

¿Y ahora qué planes tiene?

“Esto es lo que yo amo y me apasiona. Voy a seguir metida en el tenis y abierta a la posibilidad de que una Federación de la región crea en mi trabajo para aportar en un ciclo olímpico que ahora ya no podré hacer con mi país”.