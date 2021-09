En 2017 la antioqueña Emiliana Arango venció en la final del Sudamericano de tenis en Argentina a María Camila Osorio, quien hoy es la tenista mejor ranqueada de Colombia en el mundo (número 71). Sin embargo, sus carreras tomaron rumbos distintos. Emiliana tuvo una lesión grave que la alejó de las canchas, mientras Osorio aprovechó los torneos para ir sumando puntos y llegar hasta donde está hoy.

En la actualidad, Emiliana venció la lesión y de a poco vuelve a su nivel. Esta paisa de 20 años ganó el Open Medellín de tenis y sueña con seguir avanzando y lograr estar entre las mejores del mundo. EL COLOMBIANO dialogó con ella.

¿Cómo se siente jugando nuevamente tras tu lesión de cadera?

“Jugando mejor, sintiéndome bien en la cancha. Este año no ha sido fácil después de la covid-19, no he tenido la oportunidad de jugar todo lo que quisiera. Me toca seguir avanzando, creyendo en mi juego para poder dar saltos en el ranquin”.

¿Qué fue lo más difícil de superar la lesión?

“No fue fácil. Apenas me operé

no dimensionaba lo grande que era la lesión y lo que me iba a demorar en volver. Me dio muy duro salir a competir, jugaba un partido y quedaba destrozada. Me costó aceptarlo y vinieron las dudas con mi carrera, pero tengo un equipo muy positivo que siempre ha creído en mí y me impulsó a salir adelante. Ya no siento ninguna molestia”.

¿Está jugando igual o mejor que antes de la lesión?

“Yo me siento jugando muchísimo mejor que cuando conseguí mi mejor ranquin. Obviamente ahora la situación es diferente dadas las circunstancias con el coronavirus y como está el escalafón. Es más difícil ascender, pero me siento más fuerte mental y físicamente”.

Es de la misma camada de María Camila Osorio, y hoy ella está muy bien ranqueada (71 del mundo), ¿eso la ilusiona para llegar allá?

“Llevamos procesos muy distintos, pero las dos queremos hacer lo mismo. Vamos por caminos muy diferentes, tenemos formas de juego muy distintas y cada una va a su ritmo. Lo que Camila ha logrado hacer este año es increíble, ganó confianza y está recogiendo los frutos de todo el esfuerzo. Eso me motiva a creer que también puedo lograrlo con trabajo y disciplina”.

Se nota que es muy perfeccionista, porque en la cancha se enoja mucho con usted misma, ¿así es en su vida personal?

“Sí, lo he tratado de mejorar, antes de la lesión me enojaba más y me venía abajo. Me daba rabia que no me salieran las cosas, que fallara y cometiera errores tontos, pero ahora siento que he mejorado. Aún trato de llegar a la perfección, pero acepto que es muy difícil de lograr”.

El tenis es un deporte costoso, ¿ha sido un sacrificio muy grande el de su familia?

“He tenido mucha suerte de tener una familia que me apoya en las buenas y las malas. Me impulsaron a seguir creyendo en mi pasión, mis sueños, y cuando necesitaba más apoyo apareció Colsanitas, que ha sido una bendición para el tenis colombiano”.

Si no hubiera elegido el tenis, ¿a qué se dedicaría?

“A otro deporte. Me gusta el fútbol y el golf. Ya en lo personal haría una carrera como la psicología o algo que tenga que ver con animales, me muero por ellos”.

¿Cómo se ve en 10 años?

“Ojalá pueda mirar atrás

y decir ‘es increíble todo lo que ya he logrado y

vamos por más”.