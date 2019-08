Los nacionales siguen imparables

En cada salto al tatami el judoca bogotano Juan Pablo Castellanos tenía presente a su hijo Juan Felipe y por eso, sin importar el rival, salía a dar lo mejor. Así alcanzó la medalla de plata en la categoría F11 de los Parapanamericanos de Lima.

“Mi hijo es mi motivación, por quien cada día quiero ser mejor; esta competencia fue difícil, porque había medallistas mundiales y campeones panamericanos, pero venía enfocado en buscar la medalla y lo logramos”, sostuvo a los medios en Perú.

Las alegrías para Colombia seguirían con la actuación de la antioqueña Maritza Arango Buitrago, quien en los 1.500 metros T11 (discapacidad visual) registró un tiempo de 4.56,53. La superó la mexicana Mónica Rodríguez (4.52,80). La paisa venía de ganar bronce en Río de Janeiro.

En la misma prueba, pero en la categoría T13, el país hizo el 2-3 con Francy Esther Osorio y Jessica Marcela González, quienes lograron tiempos de 4.40,62 y 4.54,77, superadas por la mexicana Daniela Eugenia Velasco con 4.39,63.

Colombia celebró con los bronces de Edwin Rodríguez, en el lanzamiento de disco F11 (discapacidad visual) con una distancia de 30.24 y de Daniela Rodríguez, en los 200 m, categoría T36 (parálisis cerebral) con 32.20.

Los nadadores también aportaron al medallero con las platas de Nelson Crispín y Sara Blanco, y los bronces de Léider Lemus, Miguel Rincón y Luis Patiño.

El programa de hoy incluye baloncesto masculino ante Argentina (6:30 p.m.), fútbol 5 contra Costa Rica (8:00 p.m.), paraciclismo persecución individual (11:00 a.m. ) y contrarreloj (2:00 p.m.), natación clasificaciones 50 libre y mariposa, y 200 libre (9:00 a.m.), y tenis de mesa equipos ante El Salvador y Venezuela (10:00 y 11:30 a.m.).