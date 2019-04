Histórico oro en aguas abiertas

La bogotana Luisa Fernanda López Bustos logró una marca histórica para el país, al conseguir la primera medalla de oro, en la modalidad de aguas abiertas en el Suramericano que se desarrolla en Chile.

La colombiana se quedó con el triunfo en la prueba de los 7500 metros, con un tiempo de 1.16,13, superando a las brasileñas Cibelle Jungblut (1.16,19) y Ana Paula Vianna (1.16,20).

Desde Chile, la deportista habló de su logró y la satisfacción de entrar a la historia de la natación nacional.

“Estoy feliz, alcancé la clasificación en Guatapé y acá me he convertido en la primera medalla de la modalidad, algo que me llena de orgullo y alegría. Espero que esto sirva para seguir abriendo el camino para los deportistas que se están formando en el país”.

Hoy Colombia tendrá acción en los clavados, en el trampolín un metro damas y 3 metros varones .