Isabella, un diamante de altura

Extrovertida, alegre, espontánea, valiente, osada, buena conversadora y muy amigable. Así es Isabella Gómez Zuluaga, la saltadora juvenil que se estrenará este jueves en la categoría mayores con la Selección Colombia en el Grand Prix de Canadá.

Con tan solo 15 años, esta joven que se ha destacado por su talento y condiciones, es consciente de que se medirá a saltadoras de gran trayectoria y experiencia, pero confía en sus capacidades y se ha prometido dar al máximo sin pensar en las rivales.

El grupo lo complementan Sebastián Villa Castañeda, Víctor Hugo Ortega, Kevin García y Daniel Restrepo, bajo la dirección de Jerry Jaramillo.

Isabella, quien ajusta 10 años en los clavados, recuerda que llegó a este deporte luego de que su mamá, Jennifer Zuluaga, la registrara en las clases de natación.

“Aprendí a flotar y a patear, pero el entrenador Juan Campuzano le dijo a mi mamá que mejor me llevara a clavados, porque mi contextura y porte eran ideales para esa disciplina. Fui y me quedó gustando, entonces dejé la natación y ya me dediqué a los saltos”.

Ayer, antes de abordar el avión que la llevaría a Canadá, sintió algo de nostalgia, pues en esta ocasión su mamá no pudo estar con ella en la competencia. Será el primer torneo en el que Isabella no tendrá esa bendición desde la tribuna, pero sabe que su fan #1 le enviará energía positiva para que se luzca.

¿Qué la enamoró de los clavados?

“Esta disciplina es como un arte, es un deporte de apreciación en el que es indispensable tener constancia, responsabilidad y mucho amor. Los saltos, los giros y la exigencia lo hacen muy completo y hermoso, eso me enamoró de los saltos ornamentales”.

¿Qué significado tiene este Grand Prix?

“Me siento muy emocionada por hacer parte de esta selección, es un gran reto debutar en la categoría mayores, a pesar de ser la más joven de la delegación. La meta es mantenerme fuerte con los resultados que he tenido hasta ahora en las categorías inferiores”.

¿Cuáles son las expectativas en este torneo?

“Hemos hecho un gran trabajo y aunque es un campeonato de mayores, voy con todas las ganas de hacer las cosas bien, confiando en mis condiciones, en mi preparación y mis capacidades. Quiero mejorar mis marcas, superar las cosas que he hecho, pero como siempre lo digo, voy a asumir este reto alegre, a salir a competir feliz, pensando en disfrutar la competencia. Si puedo llegar a una semifinal o una final sería espectacular. Dios quiera que así sea”.

¿Cuáles pruebas disputará?

“Hago las tres: trampolín 1 y 3 metros y plataforma 20 metros, pero este año me he concentrado en los 3 metros y es en esa distancia en la que voy a competir en Canadá, en el salto individual”.

¿Cuáles son sus fortalezas?

“Soy muy segura, me concentró en lo que voy a hacer y si fallo un clavado en mitad de competencia me olvido y sigo con el otro, porque siempre pongo la mira en lo alto y errar significa seguir creciendo para mejorar”.

¿Cuál es su sueño?

“Ya logré ingresar al ciclo olímpico y, aunque a penas voy a empezar con el Grand Prix, quiero hacer las cosas bien para alcanzar la clasificación a Tokio, para ser medallista olímpica. Sé que me hace falta experiencia, pero mis sueños son altos y para eso trabajo fuerte, para alcanzar las metas, es lo que me ha enseñado mi mamá”.

Esta joven antioqueña decidió estudiar solo los sábados, pues está dedicada a entrenar de lunes a viernes, mínimo siete horas diarias con el fin de avanzar en el plan de perfeccionamiento de su técnica para mejorar los clavados y alcanzar las metas que se ha trazado con su entrenador Wilson Molina. En Canadá será una gran prueba de fuego, en la que la meta es sumar experiencia.