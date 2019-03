“Se hizo justicia divina”: Luis Javier Mosquera

El pesista Luis Javier Mosquera dice que en la vida ha recibido grandes regalos. Primero, sus dos hijos: Joseph, quien cumplió ayer 6 años, e Isaac, de 7 meses. Luego habla de la mujer que le abrió los brazos cuando más necesitaba apoyo, su futura esposa Michel Bejarano.

Y después nombra las tres medallas con las que logró respeto internacional: el bronce en el Mundial de mayores en Kazajistán-2014, el oro en los Panamericanos en Toronto-2015 y el bronce olímpico que le otorgaron ayer tras la descalificación por dopaje de Izzat Artykov, de Kirguistán, en la categoría de 69 kilogramos.

Tres años después de los Juegos de Río de Janeiro, Brasil, el deportista que nació en Jumbo, Valle, y que el pasado martes cumplió 24 años, siguió su festejo al tomar el preciado metal durante la Asamblea General Ordinaria del Comité Olímpico Colombiano que, como comenta, lo motiva a luchar con mayor optimismo para entregarle más alegrías al país en este deporte. EL COLOMBIANO habló con él.

¿Qué siente al tener por fin en su pecho una medalla olímpica?

“Felicidad. Me hubiera gustado ganarla en el podio, pero Dios sabe hacer muy bien las cosas, estoy agradecido con él. Tengo otras preseas simbólicas que me han marcado como persona y deportista, esta también la tendré en un lugar especial, y sé que mi familia la disfrutará, entre ellos mi pareja Michel, quien en estos dos años tan difíciles en mi recuperación de la rodilla ha estado, fielmente, en las buenas y las malas”.

Al final hubo justicia...

“Sí, justicia divina. Me da hasta pesar por el otro deportista porque no debe ser fácil. Haya o no hecho trampa también se esforzó y es complicado. Espero, en el nombre de Dios, nunca pasar por una dificultad como tal, porque sé lo difícil que es al ver lo que están pasando dos compañeros de Selección. Eso es algo duro, frustrante. Espero que al pelado que descalificaron -Artykov- esté bien y que algún día se le solucionen las cosas”.

¿Qué le da a entender esta medalla?

“Que hay que seguir entrenando fuerte, con las ganas de siempre. Tengo por delante muchas batallas, pero la mayor, y la que espero clasificar, es Tokio-2020 porque la idea es ganar otra medalla olímpica, pero esta vez celebrar en el cajón de los mejores”.

¿Cómo va en la recuperación tras las cirugías de rodilla que le han practicado?

“Voy bien, aunque aún no estoy al cien por ciento. En febrero de 2017 tuve cirugía de meniscos en rodilla derecha, y en febrero de 2018, en esa misma rodilla, de un tendón. La idea es continuar intentándolo y estar en plenitud de condiciones. Siempre he dicho que si me caigo siete veces, me levanto diez. Tengo la mentalidad de un guerrero, de no rendirme tan fácil”.

Sorprende esa actitud...

“Cuando se quiere llegar alto, y más en el deporte, el valor de la perseverancia tiene que ir con uno. Una medalla olímpica no se la gana cualquiera, la busqué mucho y sigo luchando para continuar montándome en el podio hasta que Dios me lo permita. Este bronce impulsa a que las entidades sigan apoyando y a que los jóvenes que vienen detrás de uno mantengan vivos sus sueños”.