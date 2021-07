En el encuentro más importante de su carrera, la cucuteña María Camila Osorio Serrano se medirá hoy en Wimbledon, a la número cuatro del mundo, un reto abrumador, pero que también le genera mucha alegría a la colombiana.

“Me he esforzado bastante para estar aquí, sé que voy a medirme ante una de las mejores del mundo, un reto enorme, pero también algo que me tiene llena de motivación y alegría. Voy a tratar de disfrutar de dar el máximo, espero estar muy concentrada, sé que no será fácil, trataré de dar lo mejor de mí, lo voy a guerrear y a luchar hasta el final”, dijo desde Londres, la juvenil deportista.

María Camila se medirá a la bielorrusa, Aryna Sabalenka, número cuatro del mundo y siembra dos del torneo, una de las favoritas.

Sobre su juego, mencionó que sigue buscando mejorar cada día, pues ahora tiene nuevas metas, ya es la 79 del mundo y espera seguir escalando posiciones, pues su nuevo objetivo es estar entre las 50 del ranquin mundial.

El 2021 ha sido un año de muchas bendiciones para María Camila, ya que además de ganar su primer torneo profesional, ha estado en dos semifinales más, y debutó en Roland Garros y Wimbledon, junto a las mejores.

Precisamente en la cita londinense ya ajusta cinco victorias, ya que ganó su lugar en el cuadro principal, tras venir del qualy.

Una de las preocupaciones de la tenista nacional en el duelo de segunda ronda fue la molestia en su espalda, algo que espera superar para el duelo de este viernes.

Dar la pelea, es ya una constante para la cucuteña quien siempre da gracias a Dios por todo lo que está viviendo.

El partido ante Aryna fue programado para las 6:15 a.m. de este viernes, en la cancha número dos del complejo londinense.

Hasta el momento, y por avanzar a tercer ronda de Londres la colombiana ha asegurado nuevos puntos en el ranquin que la harán escalar nuevas posiciones.

Dobles al campo

Más temprano, desde las 5:00 a.m. los aficionados colombianos centrarán su atención en el debut de la dupla nacional, integrada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes se medirán a la pareja que integran el taiwanés Yen-Hsun Lu y el neerlandés David Pel.

La dupla colombiana aparece como la tercera siembra del torneo y disputará el encuentro en la cancha 15 del complejo tenístico.

Cabal y Farah, quienes están clasificados a Olímpicos ganaron Wimbledon en 2019, y por ello hay expectativa de lo que puedan lograr en el regreso del torneo, tras el aplazamiento del año pasado por la pandemia.

En la presente temporada los colombianos han celebrado en Dubái y Barcelona donde fueron campeones, en marzo y abril, respectivamente.

Además en febrero arrancaron el año, avanzando hasta la final del torneo Great Ocean Road en Melbourne.

En el Abierto de Australia cayeron en segunda ronda y en el Roland Garros llegaron hasta la semifinal