Mercado, el diamante que atesoran los Indios

“!Vamos, no joda!... que yo soy el mejor en esta vaina”, gritaba como loco Óscar Mercado mientras recorría las líneas que unen las tres bases con el plato, dándole la vuelta completa al diamante del Progressive Field Stadium de Cleveland.

En la retina de los fanáticos quedará, por mucho tiempo, esa imagen del pelotero colombiano, de 24 años y nacido en Cartagena, luego de conectar la pelota de jonrón e impulsar tres carreras. Igual, sus expresiones de euforia.

“No me tires esa recta, tú sabes lo que pasa cuando me tiras esa recta”, no se cansaba de vociferar cruzando, una a una, las bases antes de llegar al cajón de bateo para celebrar su decimocuarto cuadrangular de temporada, en la parte baja del quinto episodio en el duelo que Indios de Cleveland apabulló a Filis de Filadelfia, 10-1, el pasado domingo 22 de este mes.

“Es un muchacho que tiene mucho poder al bate; lo estamos llevando por el camino que es; ha tenido una temporada increíble”, manifestó esa noche el manager de la tribu Terry Francona, responsable directo de que el espigado pelotero nacional que se desempeña indistintamente como jardinero, fuera ascendido el 14 de mayo al equipo mayor, testimonio que quedó grabado en el portal web del club.

En aquella ocasión, Francona manifestó que a pesar de conocer de las condiciones de Mercado, prefirió que su prospecto N° 19 no batallara en las frías semanas de Cleveland de principios de año y decidió darle turnos al bate todos los días en la sucursal triple A Columbus Clippers, en el que tuvo notable desempeño como lo demuestra la estadística: 30 juegos, 119 turnos, 35 inatajables, 24 anotadas, 15 impulsadas, 4 jonrones y promedio de bateo de.294.

Y no se equivocó. Al subirlo al primer plantel, Mercado respondió con creces y no desaprovechó la oportunidad para quedarse, desde el primer juego que disputó, con el puesto. Ágil en el recorrido de los jardines y las bases, rápido de manos y, lo más importante: letal con el madero a la hora de batear.

Pese a lo mediático que son los Yanquis de Nueva York, como el equipo más ganador de la Serie Mundial (27 de 40 disputadas) y ser el segundo elenco más valioso del mundo (después de los Dallas Cowboys del fútbol americano) y el primero de la MLB (Mayor League Baseball), con un valor que la revista Forbes estima en US$4.600 millones, novena en la que milita otro colombiano, Giovanny Urshela, Mercado podría considerarse hoy el diamante con más futuro de las Grandes Ligas.

Con razón al término de la campaña regular y luego de disputar hasta las últimas fechas la posibilidad de entrar a la postemporada, los Indios ven en el guardabosques derecho su gran joya. “Mercado tiene los números suficientes para ser considerado el novato del año”, escribió esta novena en su red social de Twitter.

El solo hecho de que la MLB pueda considerarlo como candidato es ya un triunfo de los Indios, el pelotero y el béisbol de Colombia, pues nunca antes un jugador oriundo de nuestro país ha sido Novato del año.

Las cifras, en efecto, así lo demuestran, incluso, superando, comparativamente, algunas que hizo Édgar Rentería, el más grande beisbolista colombiano de la historia, cuando jugó su primer año en el béisbol organizado.

La primera temporada del barranquillero Rentería, cuando debutó con los Marlins en 1996, con 19 años y 277 días, y la de Mercado, debutante este 2019, con 24 años y 149 días, deja ver, como estadística, los siguientes datos: partidos jugados (106 Rentería-115 Mercado), turnos al bate (431-438), hits (133-118), dobles (18-25), triples (3-3), jonrones (5-15), carreras impulsadas (31-54), carreras anotadas (68-70) y promedio (.309-.269).

Con 15 extrabases, Mercado cerró su primer año en Grandes Ligas y la ratificación en el róster de la tribu para la campaña de 2020. Terminó siendo el tercer mejor bateador colombiano este año, detrás de dos jugadores con más recorrido, como Gio Urshela (Yanquis) y Jorge Alfaro (Marlins), quienes en el apartado de cuadrangulares lo superan con 21 y 18, respectivamente.