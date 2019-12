Nicolás Robledo, el piloto paisa que estará en la edición 42 del Rally Dakar

Nicolás Robledo está listo para asumir su quinto Rally Dakar. En la competencia que se avecina será el único piloto colombiano en participar en la salvaje prueba que cambia su decorado.

Tras diez años en América Latina, donde encontró un terreno diferente al tradicional de África, la edición 42 que se cumplirá del 5 al 17 de enero entrante, se trasladará, por primera vez, a los rincones del Asia. Será en Arabia Saudita, donde las dunas y el desierto devolverán a los participantes a los años originales de la carrera.

Antes de partir este 26 de diciembre rumbo a Madrid y luego a Estambul, el deportista antioqueño, de 42 años, habló con EL COLOMBIANO sobre este duro reto que asume.

¿Qué pensamiento se le cruzan cuando se habla del Dakar fuera de Suramérica?

“Competir en Arabia Saudita es un reto abrumador por lo cultural, la distancia, el espacio y el cambio de horario, entre otras cosas. Todo genera cierto temor e incertidumbre. Tendré una carrera muy larga por delante”.

En una prueba tan desgaste porque hay que recorrer bastantes kilómetros se debe tener una gran preparación...

“Es mi mejor preparación en los cuatro ralies que he estado. Corrí todo el campeonato colombiano, dos válidas en Argentina y entrené varios meses en territorio gaucho. Por kilómetros y tranquilidad mental, me siento excelente. Lo único es que no se sabe qué puede pasar en un territorio desconocido. La primera etapa, por ejemplo, es de 800 kilómetros. Más aún, el 80 por ciento de los pilotos no ha corrido en Arabia”.

¿Se va pensando en que aún no tiene financiado el viaje, como ocurre normalmente con los deportes de motor?

“Puedo decir que voy tranquilo en este sentido y que los 180 millones de pesos que vale la participación están todos garantizados, gracias a una cantidad de empresas y personas que han creído en este proyecto, como el mismo Ministerio del Deporte”.

¿Qué meta se ha propuesto para intervenir en su quinto Rally?

“La mentalidad de todos los competidores en un Dakar siempre es terminar. De los 23 inscritos en cuatrimotos, cuatro no han corrido un Dakar y 10 no lo han terminado. Es un tema que, mentalmente, marca por la dureza de los terrenos, por eso hay gente que no arriesga mucho. El propósito es quedar entre los 10 primeros, en el pasado terminé en la casilla 14”.

Son 12 días de competencia, ¿en qué se piensa antes de partir?

“Quienes hemos corrido esta clase de eventos sabemos lo que es sufrir. La mente siempre está puesta en que no pase algo lamentable. Mi mayor preocupación es que la moto funciones bien y, desde luego, que las dunas, que siguen siendo un gran reto, sean generosas y nos permitan llegar bien”.

Si en el recorrido ve a alguien varado, ¿es de los que para a ayudarle?

“Hay dos cosas ahí para pensar: a quién le ayudas y por quién vas a arriesgar tu carrera. Eso solo se puede analizar en el momento que suceda. En Suramérica éramos muy dados a ayudarnos entre colombianos porque había más participación nuestra”.

¿Qué sensaciones hay después de terminar un certamen de esta clase?

“Cuando yo no terminé el Dakar del 2016 sentí una gran frustración y estuve enfermo mentalmente. Pero la mayor satisfacción es poderle decir a la familia, a los hijos, ‘terminé’, para que ellos se den cuenta que los sueños sí son posibles de lograr”