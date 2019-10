Nicole, frente a otra oportunidad de triunfar

Tatiana Calderón estará hoy, desde las 2:30 p.m., en la primera carrera de la última válida de la Porsche Supercup en el autódromo Hermanos Rodríguez con el equipo Project 1, en el marco del Gran Premio de México. Mañana será su segunda salida desde las 10:15 a.m. “Es una experiencia totalmente nueva, tienes un techo y vas más despacio que un Fórmula 2. Nunca he estado con el equipo, ni me he montado en el carro”, dijo Tatiana en la página de Claro.