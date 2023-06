“Les caía bien a los profesores porque siempre hacía travesuras. Me gustaban algunas clases pero no me gustaban las actividades físicas. Era más alto que los demás y también más gordo. No podía hacer ni una flexión”, relató.

Como reflejan algunas fotografías que resurgen cada tanto en las redes sociales, el joven Nikola era también un adicto a los refrescos y bebía hasta tres litros al día. Cuando fichó por el KK Mega Basket de Belgrado, a los 17 años, pesaba 135 kilos, aun lejos de alcanzar su estatura actual (2,11 m).

Draft, Quesaritos y Nuggets

Sin que se confundan con un menú de comida rápida, estos tres nombres resumen la nueva vida que le esperaba a Jokic cuando, el 26 de junio de 2014, Denver seleccionó al pívot a mediados de la segunda ronda del Draft.

El momento ni siquiera quedó inmortalizado en la retransmisión televisiva, ya que su nombre apareció durante un comercial que ensalzaba las delicias de un “quesarito”, un invento mitad quesadilla, mitad burrito de una cadena de comida tex-mex.

Para entonces, Jokic ya estaba dormido en la madrugada de Serbia. “Mi hermano había organizado una fiesta y me llamó. Solo le dije: ‘Amigo, estoy durmiendo’. Me enteré al día siguiente, pero no pensé que fuera a ser para tanto”.