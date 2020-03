Olímpicos: Colombia se aferra a una pequeña luz

El Comité Olímpico Internacional (COI) mantiene encendida una pequeña llama de esperanza para llevar a cabo los Juegos de Tokio-2020, del 24 de julio al 9 de agosto. Bajo ese panorama y aunque entre la mayoría de dirigentes colombianos hay certeza de la realidad que se vive por la pandemia del Covid-19, aguardan una decisión final.

Pero ¿cuánto tiempo tardará esa incertidumbre para atletas y entrenadores que hoy en día no pueden desarrollar sus planes de preparación? El presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina, en diálogo con este diario, aseguró que el plazo para ratificar el certamen, postergarlo o cancelarlo, se daría, mínimo, en dos meses y medio. Sin embargo, no descarta que si se agudiza el problema en cualquier momento pueda haber un anuncio.

“Lo que ha querido el COI es no tomar una decisión apresurada –explica Medina–, le está dando tiempo al tiempo basado en las noticias esperanzadoras sobre el control del virus. Claro que estoy convencido de que si perciben que las condiciones no van a cambiar favorablemente, téngalo por seguro que aplaza los Juegos, y no sabría decirle para cuándo. La entidad no va a correr con la responsabilidad de un problema de salud en una población tan numerosa”.

Según él, el último esfuerzo lo están haciendo con las federaciones internacionales para reagendar los torneos clasificatorios a las justas.

La percepción que tiene de los dirigentes nacionales es que estas se realicen, “pero entendiendo que nuestra obligación es proteger la integridad de los atletas”.

Mauricio Vargas, presidente de Fedeciclismo, respeta y acoge al criterio del COI y COC, y al mismo tiempo advierte que si no está definida totalmente la parte de salubridad que asegure que los deportistas y participantes tendrán el mínimo riesgo de contagio, “podrían hacerse; pero para eso es necesario un análisis muy serio”.

Añade que, en tan corto tiempo, es difícil que se alcancen a cumplir con las fases clasificatorias que restan. “La verdad, veo complicado que se hagan las justas en las fechas previstas. Por la seguridad del deporte mundial deberían correrse para este mismo año, aunque sería más práctico para 2021”.

Su colega de Fedeatletismo, Ramiro Varela, asegura que aún hay espacios para lograr el derecho a la igualdad de ir a Tokio como está programado. “Más aún nosotros que tenemos tantísimas esperanzas de ir a competir y aspirar a llegar a finales con siete atletas, algunos de ellos posibles medallistas. Nos aferramos a esa luz, que es pequeña, pero que existe”.

Preocupa el nivel

Entre estas dos posturas se debate el deporte colombiano, mientras para otros, como Jorge Soto, representante legal de la Federación de Natación, la preocupación mayor es el nivel en que llegarían los deportistas, pues en clavados, por ejemplo, se necesita mucha precisión y ahora no pueden entrenar. La Fina (Federación Internacional) ha cancelado muchos eventos de fogueo y falta un porcentaje grande de clasificatorias, la mayoría entre abril y mayo, y en su caso dos con sede en Tokio. “Sería uno ciego decir que las condiciones son las mejores”, remarca el dirigente .