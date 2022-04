Desde muy pequeño, Pedro Juan tuvo contacto con el mundo de los deportes de motor. Acompañaba a su padre, el exautomovilista Santiago Moreno, a las competencias y como menciona este chico de 14 años, “desde que tengo uso de razón quiero seguir los pasos de mi papá”.

A su edad se ha convertido en el piloto más joven en ganar una carrera en el campeonato TC2000. Actualmente hace parte del equipo Austock, uno de los más reconocidos del país.

Su pasión por esta disciplina nació cuando su progenitor fue a acompañar a unos amigos a una prueba en el desaparecido kartódromo Roberto José Guerrero de Medellín, ubicado en las afueras del estadio Atanasio Girardot, diagonal a Obelisco. Cuenta Santiago que su hijo, en medio de la emoción, imitaba con su boca el sonido de los motores de los autos.

Un episodio que marcó la carrera deportiva de Juan sucedió en el año 2012, cuando “su ídolo”, su papá, había acabado de ganar una carrera en el aeroparque Juan Pablo II. En el momento de una entrevista le pidió que le regalara un karts de color azul, mostrando así desde pequeño su amor a este deporte.

En diciembre de 2014, Juan recibió una llamada que, menciona, le cambió la vida, por la ayuda fundamental que tuvo en su crecimiento profesional: Juan Pablo Montoya, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis y de siete grandes premios, lo invitó a entrenar en Estados Unidos para ayudarle en la transición a la categoría micro.

“Montoya decidió invitarlo por la mentalidad y el potencial que se le veía a Juan. Fue un muy buen aprendizaje porque era su primera carrera internacional y todo eso ha servido para lo que es él en la actualidad”, manifesta Santiago.

Sin sitio para entrenar

La falta de un escenario deportivo en el área metropolitana (el Central Park sigue en el limbo) ha impedido que Pedro Juan tenga un espacio adecuado para entrenar, lo que da cuenta del esfuerzo que ha tenido que hacer para llegar a su actual nivel de rendimiento.

Al no tener un lugar cercano para practicar en su carro, este joven practica tres y cuatro horas diarias otros deportes como tenis de campo y fútbol para no perder su ritmo físico. Esta es una desventaja frente a sus rivales, pues ellos durante la semana van cuatro o cinco veces a la pista.

Los entrenamientos con los autos los realiza desde un simulador que tiene en su casa, en el que siempre busca superar sus récords.

“Él llega dos días antes de una carrera y tiene uno para alcanzar el terreno que los demás han recorrido, además de preparar su auto y toda la logística con los integrantes de su equipo”, recalca su papá.

Pedro Juan ha participado en gran cantidad de certámenes durante sus nueve años de trayectoria, pero la que más recuerda fue una en Bogotá donde no pudo lograr el título, pues allí (Carreras de Estrellas) inició en el puesto 17 y llegó segundo.

“Solo tenía en mi cabeza remontar las posiciones y llegar en el puesto más adelante posible. No me di cuenta en qué momento logré pasar a los demás automovilistas, solo en la meta me di cuenta lo que había hecho”, relata.

Una muestra de su disciplina, esa que le ha inculcado su padre desde pequeño, se vio reflejada al momento de terminar esta competencia: al llegar al hotel en vez de descansar decidió observar el vídeo de la competencia para darse cuenta de los errores que cometió y que no le permitieron llegar en el primer lugar.

Su meta a seguir

Para la mayoría de jóvenes el gran objetivo es llegar a la Fórmula 1, mientras que para Pedro Juan su mayor sueño es llegar a la IndyCar, pues recalca que en esta última influye más el talento que puede tener el deportista, mas no la calidad del carro y el equipo al que pertenece, como por ejemplo pasa en F-1.

Este fin de semana en Bogotá tuvo una jornada difícil, pero rescatable, pues su carro presentó problemas mecánicos y esto generó que en la primera salida terminará en la posición 10 y de tercero en la segunda.

Los buenos resultados, a pesar de no tener una pista adecuada para entrenar en Medellín, dan cuenta del esfuerzo y la pasión de Pedro Juan por los deportes de motor.