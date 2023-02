Pedro Juan Moreno tiene 15 años, nació en Medellín y desde los cinco años empezó a competir en karts. En su primer campeonato, el Rotax Max Colombia 2012, demostró su capacidad frente al volante.

En 2022 se consagró bicampeón de las Seis Horas de Bogotá en gran turismo y prototipos, y en este 2023 firmó con la escudería RAM Racing de México donde competirá como primer piloto en el campeonato Nacam de la Fórmula 4 (F-4).

Este paisa aún recuerda la primera vez que se montó a un karts: “Desde pequeño me han gustado los motores, mi papá fue corredor de autos y yo lo veía competir. Un día le dije que quería correr y me llevó al kartódromo Juan Pablo Montoya de Tocancipá, en ese lugar hice mis pinitos”.

Al principio fue difícil, pues en Medellín no hay pistas para competir y a Pedro Juan le tocaba desplazarse hasta Bogotá para practicar antes de cada evento. Dice que tenía la dificultad de llegar dos días antes de la carrera para adaptarse a la pista y al carro, e igualar el trabajo que sus rivales hacían en un mes.

Aun así logró destacarse en cada una de las pruebas que disputó, en categorías como baby rotax, baby max y portex rock mini, a pesar de llegar con menos tiempo de entrenamiento.

Esto le permitió adaptarse rápidamente al vehículo y llamar la atención de varias escuderías: “El equipo RAM Racing me invitó a realizar unos test en diciembre y quedaron muy contentos con los resultados; ahí fue que se dio el fichaje”.

Pedro Juan asegura que allí cumplió el sueño de montarse por primera vez en un monoplaza de F4 y pisar el Autódromo Hermanos Rodríguez, una de las pistas más importantes de América donde se disputa una carrera de F-1.

Este año competirá en la F-4 Nacam, campeonato avalado por Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Como objetivo principal tiene, aparte de ganar y, sobre todo, aprender mucho.

Además de la escudería mexicana, asegura que tras sus servicios había equipos europeos y estadounidenses, pero se decantó por la del territorio azteca debido al buen nivel del automovilismo de ese país y la similitud cultural con respecto a Colombia.

De muchas cualidades

Su capacidad en el volante demuestra que los paisas también tienen fortalezas en este deporte, ante la abundancia de promesas como Nicolás Baptiste, Jerónimo Berrío, Felipe Pedraza y Lucas Medina, oriundos del centro del país.

La presencia de Pedro Juan en México le brinda impulso al automovilismo colombiano en el exterior, aparte un salto de calidad del deportista en su carrera.

Por ahora, Moreno permanece en Medellín y aguarda por el inicio de temporada en territorio azteca, en la primera semana de abril.

Admirador de Ayrton Senna

Pedro Juan Moreno cursa décimo grado en el Columbus School de Medellín, al cual agradece porque le ha brindado herramientas para ponerse a la par de sus compañeros al tiempo que compite. En un futuro le gustaría estudiar Ingeniería Civil, Administración de Empresas o Negocios Internacionales, pero por ahora está concentrado de lleno en lo que será su temporada en México.

Asegura que más adelante también le gustaría dar el salto a Europa para buscar mayor nivel. Y no cierra sus posibilidades a competir en la categoría nascar o en la modalidad de rally.

Se considera una persona seria y callada, y tiende a pasar tiempo con sus amigos jugando pádel y fútbol. La imagen que quiere reflejar es la de un profesional disciplinado y honesto.

Y como todo joven deportista, tiene sus referentes: “Admiro mucho la carrera que tuvo Ayrton Senna, desafortunadamente no me tocó verlo, pero veo las repeticiones de sus carreras. Me parece que fue un gran piloto y fácilmente puede ser el mejor de la historia”.