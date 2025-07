Entérese de cómo la tecnología transforma la experiencia deportiva en Colombia y el mundo

En una era donde la innovación tecnológica avanza a pasos agigantados, el deporte no se ha quedado atrás. Desde los escenarios de alto rendimiento hasta las canchas recreativas de barrio, la digitalización ha transformado radicalmente la manera en que se practica, gestiona y disfruta la actividad física. La tecnología se ha convertido en una aliada estratégica que no sólo mejora el rendimiento de los atletas, sino que también optimiza procesos, conecta comunidades y abre nuevas oportunidades de negocio en un sector que no para de crecer.

Según las últimas proyecciones, el mercado tecnológico deportivo alcanzará los USD 82.700 millones en 2032, impulsado por una tasa de crecimiento anual del 20,45 % entre 2024 y 2032. Este crecimiento acelerado no es casualidad. Se trata del reflejo de una tendencia global en la que la experiencia deportiva, tanto para profesionales como para aficionados, se redefine mediante herramientas digitales que hacen más eficiente, accesible y personalizada la práctica del deporte.