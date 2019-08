“Hay que seguir creyendo”

No solo el tenis con el triunfo de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en Wimbledon, ni el ciclismo con el título de Egan Bernal, ni los jonrones de Gio Urshela en las Grandes Ligas, sino que ahora también fue la antioqueña Sabina Mazo en las artes marciales mixtas la que marcó historia.

La peleadora derrotó a la estadounidense Shana Dobson en la UFC (Ultimate Fighting Championship), la principal compañía del mundo, por decisión unánime de 30-24, 30-25, 30-25.

Un día después de su gesta, hablamos con ella sobre lo que sigue en su carrera.

Logró la primera victoria de una colombiana en la UFC ¿qué significa para usted?

“Es un triunfo de toda Colombia, de todo mi equipo. Sentí el apoyo de todo el mundo arriba en la jaula. De esta manera quería recomenzar después de la derrota que tuve en mi debut y siento que abrí paso a todo lo bueno que se nos viene”.

Y sigue batiendo registros...

“Imagínate, me enteré también que fui la segunda peleadora más dominante en ganar una pelea por decisión unánime, y la primera mujer en mostrar ese dominio. Eso me tiene feliz”.

En su deporte está compitiendo al nivel de un Tour de Francia en ciclismo, o de un Mundial en fútbol...

“La idea es que las artes marciales mixtas se vuelvan igual de conocidas en nuestro país, que la gente aprenda de este deporte porque hay mucho talento. Quiero abrirles las puertas a las próximas generaciones de peleadores”.

¿Cómo fueron las horas previas a la pelea?

“Casi siempre me levanto muy temprano cuando peleo. Me desperté a las 6:00 de la mañana, hice estiramiento, me relajé un rato, tomé un baño y después un buen desayuno. Como era la primera en la cartelera traté de desayunar lo más temprano posible. Luego de eso entrené un poco y me dirigí hacia el escenario a concentrarme para pelear”.

¿Tuvo dudas antes del combate? ¿después de la derrota en el debut en UFC?

“No, siempre confié en mi talento y la capacidad que tengo, en esa pelea simplemente me pasó un poco de todo: nervios, circunstancias de la vida que estaba atravesando, y no pude hacer el trabajo que quería. Pero en ningún momento dudé. Incluso, esa derrota me dio muchas más fuerzas para encarar este nuevo pleito. Vi muchas cosas que podía mejorar y en eso me enfoqué”.

¿Qué sigue ahora en su carrera?

“Entrenar y ver si se programa algún otro combate este año o prepararme para el otro”.

¿Su contrato es inicialmente por cuatro peleas?

“Sí, por cuatro y ya llevo dos”.

¿Se le podría dar la oportunidad de un título rápidamente?

“Preferiría hacer primero un poco más de historia. Obvio que si se presenta la oportunidad buscaré el título, pero quiero ir despacio, escalando y tener los méritos, y no simplemente estar ahí porque me llegó la opción así porque sí. Quiero hacer la diferencia y seguir escalando”.

¿Qué sintió cuando escuchó el anuncio de ganadora?

“Una emoción indescriptible, porque se siente real y no un sueño, además también tuve la oportunidad de ver a Dana White, el duelo de la UFC, en este evento, fue cosa de otro mundo”.

¿White le dijo algo?

“Nos compartió palabras de motivación a todos los peleadores antes de subirnos a la arena. Hizo una charla general y para mí eso ya es sentirme, de verdad, haciendo parte de esta empresa”.

¿Tuvo apoyo de sus padres?

“Sí, ellos estuvieron presentes y se quedan conmigo hasta este miércoles. Fue muy importante su respaldo. Para ellos también fue una experiencia única”.

Un mensaje para todo el país después de esta significativa victoria...

“Que hay que seguir creyendo, entrenando y siempre mirando hacia adelante”.