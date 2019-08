Sofía Palau, una quinceañera promesa en el wakeboard

Por luz élida molina marín

Hace 10 meses Sofía Palau Lopera cambió su fiesta de 15 años por un viaje a Argentina para disputar el Mundial de wakeboard, pues pudo más su pasión por este deporte que la tradicional celebración con las amigas y la familia.

Esa experiencia, unida a los 6 años de entrenamiento constante que acumula, le sirvió para consolidarse en el país como la número uno del ranquin y ser llamada a integrar la selección Colombia de Juegos Panamericanos, siendo la más joven de la delegación con 15 años y 10 meses de edad.

Sofía recibió esa elección como la recompensa a los sacrificios que tanto su familia como ella han hecho para mantenerse en una disciplina costosa y sin patrocinio como el wakeboard.

Y es que no es fácil, así lo afirma su mamá Ana María Lopera, quien comenta que entre los gastos que genera la práctica de esta disciplina están el pagar $130.000 para el alquiler de la lancha en la que Sofía entrena durante una hora. Pero por ser deportista de alto rendimiento requiere mínimo entre 4 y 6 sesiones semanales.

En Lima, Sofía terminó a dos puntos de un lugar entre las 6 que disputaron la ronda por las medallas, fue séptima entre las ocho participantes, que en su mayoría la doblan en edad.

EL COLOMBIANO habló con Sofía sobre lo vivido en Lima y su futuro.

¿Cómo asumió ser la más joven del wakeboard de los Panamericanos?

“Honestamente, no vine a competir con ellas, sino conmigo misma, son mayores, tienen mucha experiencia y siempre las encuentro en los torneos. Admiro a la mayoría, claro que más a Eugenia de Armas, la argentina que ganó la medalla de oro”.

¿Qué resalta de ella?

“Muestra mucha pasión, me gustaría tener la confianza que posee, porque a mí me dan nervios, a veces pienso una y mil veces todo, los trucos, cómo voy a hacer las cosas y por eso quisiera tener esa seguridad que ella muestra en la competencia”.

¿Cómo fue la experiencia en los Juegos, la competencia?

“Salí de penúltima en mi hit, tenía muchos nervios porque era el más duro (ante Eugenia de Armas, la mexicana Laura Vergara y Ana Sisul de Paraguay), me puse a visualizar mi rutina, en mentalizarme de que sí podía hacerlo. Intentaba aislarme de la gente para concentrarme en lo que tenía que hacer”.

¿Por ser la más pequeña la han cuidado o tratado diferente en Lima?

“Mucha gente me ciuda, pero sobre todo los de esquí, somos una familia, siempre nos apoyamos entre nosotros, nunca estoy sola, me dan consejos, nos ayudamos y nos apoyamos”.

¿Cuál fue el momento más feliz en Juegos?

“Me fue bien pero pudo ser mucho mejor, en la clasificación me caí, fallé en la ejecución de la técnica, por eso cuando hice uno de los trucos difíciles que he preparado, que he entrenado y me salióbien me sentí muy feliz”.

¿Quedó conforme con lo que mostró en Lima?

“Me veo muy cerca al nivel top, porque quedé a dos puntos de diferencia de mi rival en el repechaje a pesar de la caída en la competencia, sé que debo seguir, que estoy cerca de alcanzarlas y que lo que queda es entrenar fuerte”.

¿Qué hizo después de la eliminación?

“Me quedé viendo las pruebas finales, también observando a mis otros compañeros de Selección, el esquí es un deporte súper bonito, y siempre fui a las competencias a animar a mis otros compañeros”.

¿En qué debe mejorar?

“Entrenar más porque a comparación de ‘Euge’ me falta mucho camino, pero estoy súper cerca de las que quedaron en la cuarta y quinta posición de la final, por eso quiero preparar más trucos, para buscar la clasificación a los próximos Juegos y competir en 2023 con mayor nivel”.

¿Cómo cree que puede mejorar su nivel?

“Necesito estar en más competencias internacionales, poder entrenar algunos meses en el exterior, porque en Colombia ya entreno con los mejores, pero necesito retarme más para crecer, pero eso es costoso (debe pagar tiquetes, alimentación, y estadía en Estados Unidos), ojalá pudiera recibir respaldo privado, ya que con lo que recibo de Indeportes y del Comité Olímpico cubro algunas cosas, pero esos viajes requieren mucha inversión”.

¿Cómo se preparó para los Juegos?

“Álex Ocampo es mi entrenador, y en esta última fase también hice algunos trabajos con Juan Martín Vélez (deportista antioqueño que ha sido campeón nacional y finalista en Juegos Mundiales), no pude ir a Estados Unidos, entonces nos quedamos en Guatapé haciendo el trabajo, me sirvió mucho, pero siento que ya debo dar otro paso más alto y buscar ayuda económica para poder entrenar en Estados Unidos”.

¿Qué es lo que más le pide su entrenador?

“Siempre ha sido muy positivo en la manera como realiza el entrenamiento, nos alienta para mejorar, seguir adelante con mucha motivación. Es como parte de mi familia y nos da muchos tips para aumentar el nivel”.

¿Qué competencias siguen en su calendario?

“Tengo dos torneos internacionales. El Latino en Brasil y el Mundial de Abu Dabi. También hago parte de la lista de Antioquia para Juegos Nacionales, María José Vélez es la titular y yo suplente, vamos a ver qué pasa” n