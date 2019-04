Tatiana es la única mujer que corre en 3 categorías

Desde el 2010, cuando inició en el campeonato Star Mazda Championship con la escuadra Juncos Racing, la colombiana no ha parado. La mayoría de meses del año se la pasa en Europa y Estados Unidos.

Tatiana Calderón vivió uno de sus momentos más felices el pasado 31 de marzo cuando debutó en la Fórmula 2, otro de sus sueños en el camino para llegar a la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1.

La piloto colombiana habló de lo que ha vivido durante sus nueve años en esta disciplina y de lo que siente cada que se monta en uno de los vehículos para competir en una carrera.

“Es lógico que antes de cualquier carrera se sientan ciertos nervios, pero luego pasan cuando ya se está en competencia y una lo que quiere es devorar la pista”, dice Tatiana.

Calderón habla de las experiencias que ha tenido actuando como la única mujer en tres divisiones del automovilismo internacional como son F-1, F-2 y F-E.

¿Qué piensa de las tres categorías en las cuáles hace presencia este año?

“Que son muy diferentes, pero bastante emocionantes”.

¿Cómo se siente al ser piloto de pruebas de Sauber-Alfa Romeo en F-1?

“En Fórmula Uno todo es diferente a las otras: el agarre, la aceleración, lo impresionante que es cuando uno frena, realmente hay que tener la cabeza muy bien puesta. La experiencia que he vivido es única y de un gran aprendizaje”.

¿Y la F-2?

“Por lo realizado en los diferentes test y ahora en mis primeras dos carreras, es lo más parecido a F-1, pero se aleja bastante en términos de velocidades, de paso por curvas, tiene dos compuestos de neumáticos y es bastante buena como formación para llegar a la máxima división”.

¿Entonces la F-E?

“Este campeonato es muy distinto entre el resto de monoplazas. Tiene muy poca carga aerodinámica, al ser un carro eléctrico la potencia viene instantánea. El carro y los circuitos son muy desafiantes, son entre las ciudades, los neumáticos no se agarran mucho, va una siempre deslizando, tiene bastante complejidad para los pilotos. Con el timón hay que cambiar varias funciones, pensar como se ahorra energía. Es totalmente diferente a lo que se vive en F-1 y F-2”.

¿Cuál es la reflexión, sabiendo que es la única mujer en estar en tres categorías?

“Lo fundamental, que estoy haciendo lo que soñé desde que era niña, el automovilismo y más aún, estar cerca de lo máximo para mí, la Fórmula-1. Ya ajusto tres años con el equipo Sauber-Alfa Romeo-Telmex-Claro como piloto de prueba y quiero ganarme la plaza de principal”.

¿Cuál es el balance, después de correr estos tres coches?

“Que es un privilegio. Uno como piloto quiere probar diferentes carros y adaptarse. He tenido la oportunidad de estar en grandes equipos y esto ya es mucho. En todas he aprendido mucho y me han abierto el camino para estar vigente. La Fórmula Eléctrica tiene mucho futuro, se está haciendo muy fuerte porque están las grandes marcas del automovilismo en el mundo”,

¿Y después de probar en estas tres categorías se siente satisfecha?

“Creo que en todas, mi actuación ha sido buenas y me han servido para mirar opciones. Ahora inicio un gran paso como es Fórmula 2, corriendo toda la temporada, pero el sueño sigue siendo llegar a la Fórmula Uno”.

¿Se siente privilegiada?

“Mucho. Ya empecé el año competitivamente y le doy gracias a Dios, por todas las oportunidades que me ha brindado. Ya me monté a un F-1, tengo la opción de volver a correr la F-E este año, pero estoy concentrada en realizar un gran año en la F-2”.

¿Qué le significa estar en F-2 toda la temporada?

“Hacer parte de uno de los campeonatos más competitivos a nivel mundial y del cual han salido varios pilotos para la máxima categoría. Va a ser un año de muchos desafíos y de cosas buenas, estoy segura. Hay que concentrarnos en hacer un buen año en F-2 y trataremos de que así sea”.

¿Qué espera de este nuevo reto en su carrera deportiva?

“Muchas cosas nuevas. La Fórmula 2 es muy exigente físicamente, no tenemos dirección hidráulica y son carreras más largas”.

¿Se siente preparada y lista?

“Creo que tengo una gran parte ganada, y es lo mental, porque en esto del automovilismo juega una parte muy importante. Hay otras que tengo que trabajarlas, pero cuento con un gran equipo y un excelente compañero, Anthoine Hubert”.

¿Quién es él?

“Es el actual campeón de la Gp3, categoría en la que competí el año pasado. Es una buena referencia y, sin duda, para mí, el llamado a batir”.