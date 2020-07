Tenis sale a la cancha en el Match Play

Luego de cuatro meses de intentos para poder reactivar el tenis en la región, la Liga Antioqueña de esta disciplina volverá a las canchas este fin de semana con la realización de un novedoso torneo.

Se trata del Match Play, en el que seis tenistas universitarios exhibirán sus habilidades en el Club de Tenis Uriel Montoya de El Carmen de Viboral, sede del evento.

Alejandro Moncada (UPB), Sergio Hernández (University of Louisville), Pedro Uribe (Lipscomb University), Fabián Ávila (Bluefield State College), Nicolás Prieto (University of New México) y Yuliana Monroy (María Cano), todos mayores de 18 años, se enfrentarán en el torneo acogiéndose a los protocolos de bioseguidad.

Los participantes jugarán en dos cuadros, los cuales fueron sorteados bajo el formato UTR, un sistema de puntuación mundial que califica las habilidades de los tenistas. Los mejores de cada eliminatoria clasificarán a la gran final.

Los partidos se jugarán al mejor de dos short set (4 games). En caso de empate a set se definirá con un match tie-break a 10 puntos.

“Con este formato logramos reducir los tiempos de los partidos porque los jugadores vienen de una para larga y apenas están retomando el ritmo de competencia”, expresó Esteban Jiménez, coordinador deportivo y juez de la Liga.

Luego del sorteo que se realizó ayer de forma virtual, los cuadros quedaron de la siguiente manera: Hernández, Uribe y Ávila competirán en el uno y Moncada, Prieto y Monroy lo harán en el dos.

“Es muy rico volver a competir porque pondremos a prueba todo lo entrenado en esta cuarentena, en mi caso fortalecí lo físico y mental. Será un reto volver a jugar enfrentándose a hombres”, dijo Yuliana Monroy, única mujer en el Match Play, que se jugará con juez de silla pero sin recogebolas y será transmitido por Teleantioquia.