Valentina, Juliana y Emiliano, las joyas de Orión para el Selectivo

“De Fabriana me gusta ese amor y esa pasión que proyecta cuando está en la pista, y de Luz Karime aprecio que es muy dedicada, las dos son mis referentes, y saber que voy a estar en el selectivo con ambas, aprendiendo de ellas, es algo único”, afirma Valentina, estudiante de décimo grado del colegio VID, de la Congregación Mariana, y actual número dos del ranquin nacional prejuvenil.

Sebastián Taborda, entrenador del club Orión, define a Valentina como una niña de carácter fuerte, con muchas condiciones físicas y técnicas que la han llevado a destacarse en las pruebas de fondo. Aunque por su juventud la están llevando despacio, sabe que las condiciones deportivas pronto la instalarán en lo alto, entre las mejores del país.

“El llamado de Valentina y Juliana es una gran recompensa y una linda sorpresa, ya que se trata de dos corredoras prejuveniles que se medirán a las más grandes y experimentadas, entre ellas, varias juveniles que ya han estado en mundiales y han sido campeonas, pero estamos seguros de que van a dar lo mejor y que ratificarán, con su desempeño, por qué las llamaron”, anotó el entrenador.

Valentina es consciente del reto, pues estará con deportistas mayores, pero sin miedo y con mucha ilusión se alista para dar lo mejor.

No en vano son ya 10 años dedicada al patinaje, deporte al que llegó luego de pasar por natación y gimnasia, y del que se enamoró.

“Es una experiencia muy buena, aunque me va a tocar duro porque las demás deportistas son muy competitivas, las mejores del mundo, pero espero dar lo mejor y vivir con alegría esta convocatoria. Son muchos, miles, los patinadores que luchan cada año por estar en la Selección y hoy me toca a mí, podré vivir una concentración con mis referentes y eso me tiene feliz”, concluyó Valentina.

Las pruebas fuertes de esta antioqueña son las de fondo, como la eliminación, la prueba por puntos y la combinada.

Actualmente, ella y sus compañeros entrenan fuerte porque quieren llegar en el mejor nivel al selectivo en Cúcuta, sitio elegido por la Federación para el Campeonato Nacional en el que se definirán los clasificados a la Selección que estará en los World Roller Games de Barcelona, España, en julio próximo.

El reto en España es mantener la hegemonía, pues el país suma 16 títulos.