En procura de trascender

Cinco años compitiendo juntos en la arena de América convirtieron a Johan Murray y Jorge Manjarrés en socios, pero no de aquellas alianzas que se hacen en cada competencia por llegar al título, sino en socios de negocios.

La dupla, que representa a Antioquia y a Colombia en el voleibol playa, trascendió el ámbito competitivo para contribuir, a través de su experiencia, en esta disciplina.

Por eso, junto a Juan Ospina, la dupla paisa, decidió apostarle a la creación de un club de esta disciplina.

Así fue como surgió, hace dos años, el club Panteras Beach Volei, que tiene como objetivo la masificación en Medellín.

Murray, de 25 años de edad, 15 de ellos dedicados al deporte, señala que esta fue la manera que encontraron para atraer más adeptos y así tener un proceso formativo completo. “Lo que queremos es no dejar morir el volei en Antioquia porque ha tenido una relevancia importante en el país, dominamos el circuito nacional pese a que Bogotá, Bolívar, Valle y Meta han avanzado en su juego”, comenta Murray.

En el club, que trabaja en las canchas de arena de la unidad deportiva Atanasio Girardot, la dupla recibe a practicantes de todas las edades y perfiles. Ya son 60 los niños, jóvenes y adultos que integran Panteras.

“Con el club estamos ayudando a que el volei playa no muera, porque nosotros, en este momento, no tenemos relevo, si decidimos dejar de competir no hay quien represente a Antioquia”, asegura Jorge Manjarrés, quien hace dupla con Murray desde hace cinco años tras dejar el voleibol de piso.

“Nosotros mismos estamos formando nuestro relevo”, agrega Murray.