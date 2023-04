El partido entre Atlético Nacional y América de Cali no se pudo jugar en el Atanasio Girardot. Desencuentros de la barra verde con la dirigencia del equipo terminaron en desmanes que dejaron 90 heridos, 8 capturados y pérdidas materiales que sumarían cifras millonarias.

“Hasta ahora estamos haciendo una evaluación técnica para determinar las afectaciones en el estadio Atanasio Girardot, ya que podemos poder tener un acumulado de 1.000 millones de pesos”, señaló Cristian Sánchez, director del Instituto de Recreación y Deportes (Inder Medellín).

Previo al inicio del cotejo entre los “Diablos Rojos” y el “Verde Paisa”, algunos hinchas de la tribuna sur empezaron a ingresar, sin autorización, al gramado. En videos quedó registrada la confrontación de los aficionados con agentes del Esmad.

“Lo más costoso son las cámaras de reconocimiento facial, que tiene un valor de 80 millones de pesos. Estamos haciendo la evaluación técnica de la silletería en las tribunas, los baños, los camerinos, para determinar el valor real”, detalló Sánchez.

Por ahora el cotejo no tiene fecha. Mauricio Navarro, presidente de Nacional, aseguró que no hay garantías para la que la pelota ruede. El Atanasio, por ahora, no será dispuesto para el equipo verde de Antioquia por decisión de la alcaldía de Medellín.

La administración municipal aseguró que analizarán si las pólizas cubren la totalidad de los daños materiales, de lo contrario, Atlético Nacional tendría que responder.

“Estamos analizando con el equipo jurídico el alcance de esas pólizas si tenemos el cubrimiento total de esos montos o entrar analizar con el Atlético Nacional si debemos negociar”, puntualizó Sánchez.