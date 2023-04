Ante los distanciamientos, la Alcaldía de Medellín trató de mediar y citó en Twitter a una reunión este domingo a las 9:00 de la mañana, a la que no asistieron los representantes de Nacional por considerar que no era algo oficial.

En horas de la noche, el alcalde Daniel Quintero trinó sobre lo acontecido en el Atanasio Girardot: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”.

“No y eso fue lo que nos llevó a tomar esa decisión corporativa. Simplemente creemos que todas las hinchadas y todas las barras deben ser tratadas de la misma manera. Aquí no tiene por qué haber privilegios para unas barras y para otras no. Por eso, como no estamos en capacidad de darle lo mismo a todos. Entonces, al no estar en capacidad de hacer eso, lo que hicimos fue cortar ese beneficio que solo tenían Los del Sur”.

“Primero quiero decir que lamentamos esta situación. Por otro lado, el viernes tuvimos una reunión con la barra Los del Sur. Quiero aclarar que el problema, si se puede llamar así, que tiene Nacional no es con su hinchada ni con las demás barras, sino que es única y exclusivamente con Los del Sur, pero no es un problema de Atlético Nacional. Más bien el inconveniente es de ellos con la institución”.

¿En qué momento se metió la Alcaldía en esta situación?

“Desde ayer empezaron a circular unos trinos en Twitter del Secretario de Gobierno y otras personas de la Alcaldía citando a una reunión a las 9:00 a.m. del domingo. No fuimos porque no fue algo formal. Después se hizo una invitación formal para una reunión en el PMU a la 1:00 p.m., pero por motivos de seguridad yo no fui por el tema de las amenazas en mi contra”.

¿Pero fue gente del club?

“Sí, fueron dos personas nuestras, pero en la reunión todo el tiempo fueron atacados verbalmente por los miembros de la barra”.

¿Y ellos plantearon alguna solución?

“La única solución era que nosotros reconsideráramos nuestra posición, que les devolviéramos otra vez 500 boletas que se le daban a la barra, que con eso iban a estar tranquilos, iban a entrar a hacer la logística del partido en paz y en calma. Pero nos mantuvimos en que no hay opción de dar esos beneficios”.

¿Para qué pedían esas boletas?

“No sabemos. Esas boletas eran regaladas, pero no se sabe si las utilizaban los muchachos de la barra o las comercializaban”.

El Secretario de Gobierno los responsabilizó a ustedes de lo que pasó, ¿qué tiene para decir?

“Yo no lo escuché. Sin embargo, en el camerino me dijeron que nos culpó. Sinceramente quedé muy triste porque me dicen que su posición fue muy sesgada, cuando ellos deberían ser neutrales. Nosotros nunca hemos estado ajenos a que haya diálogo. Somos amigos del diálogo, pero no debe haber presiones de ninguna manera”.

¿Se viene el partido de Copa Libertadores, qué piensan hacer? “Primero hay que resolver este inconveniente como corresponde. Nosotros hicimos todo lo posible para que se jugara contra América. Pero en este momento no sabemos qué va pasar con el partido de Copa Libertadores, pero esperamos jugarlo en nuestro estadio. Sin embargo, tener que prever cualquier cosa”.