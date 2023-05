“Esto es una emoción muy grande, no me la creo todavía y tengo ganas de llorar. Hemos entrenado muy duro y tuve una lesión desde el campeonato en Ibagué. Y me tocó correr con Renan, una ‘bestia’, me ganó, pero la próxima ganaré yo”, dijo emocionado el colombiano al final de la competencia.

Longa perdió el oro con el brasileño Renan Correa, quien con su tiempo de 10.01 también logró hitos importantes como ser el segundo hombre más rápido de la historia en Suramérica y meterse en el top-10 del mundo en mayores. Además, su registro es el quinto de la historia para la categoría sub-20.

Después de lo logrado por Ronal, este sábado otro atleta colombiano brilló. Se trató de Pedro Alejandro Marín, quien en los 3.000 metros planos se quedó con el oro, marcando un tiempo de 8:44.29.