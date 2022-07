De principio a fin el piloto antioqueño defendió la primera posición, en la categoría 14 años expertos, para triunfar por delante del australiano Declan Mcghee, segundo, y el local Terry Venturini, tercero.

“Fue un campeonato exigente. Disputé todas las mangas como si fueran una final”, dijo el campeón, al confesar que en semifinales los nervios se empezaron a apoderar de él.

“Pero mantuve la calma, y si bien en la última instancia sentía cansancio, me motivé más al ver la tribuna repleta de aficionados colombianos. Dije: ‘esto va por ustedes’ y me jugué la última carta. Salí duro y al verme solo me empecé a sentir campeón. Tras ganar lo primero que hice fue darle gracias a Dios”, confesó el piloto que, de esta manera, se convierte en otra de las grandes promesas de Colombia en esta modalidad del ciclismo.

En 2021 fue campeón panamericano y latinoamericano en Perú, y hace 15 días dominó en el Nacional en Ubaté. Ahora, ante los mejores del mundo, empezó a imponer su talento