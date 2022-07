La colombiana Sara López sigue demostrando que es la mejor del mundo en el tiro al arco y en casa, se apuntó un Récord Mundial de X, con un total de 12 X’, superando las 11 X, logrando puntaje perfecto de 150 puntos.

Las 12 X significan que la deportista dio con todos sus lanzamientos en el centro de la diana, en medio del Hyundai Archery World Cup Medellín 2022, que se disputa en la ciudad.

“La verdad no tenía ni idea que había logrado algo así, estaba enfocada en terminar la competencia, en ganar la medalla de bronce y ya cuando salí a las entrevistas fue que me di cuenta y estoy súper contenta, para mí este es mi oro, porque es un logro que va a perdurar por mucho tiempo, no va a ser fácil romperlo, así que lograrlo en casa es maravilloso”, comentó la deportista.