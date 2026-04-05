Tejada, Higuita y Martínez desafían la Vuelta al País Vasco-2026

Hárold Tejada, en un gran momento ciclístico como lo dejó evidenciado el mes pasado al ganar una etapa en la París Niza; su compañero en Astana Sergio Higuita, cada vez más cerca de llegar a su mejor versión después de superar problemas físicos; y Juan Guillermo Martínez, entre los que esperan consolidarse en la nueva generación de corredores colombianos en la máxima categoría del pedalismo, serán los representantes del país, desde este lunes y por seis días, en la edición 65 de la Vuelta al País Vasco. La carrera española comienza este lunes con un recorrido de 13,9 kilómetros, en la modalidad contrarreloj, en la ciudad de Bilbao.

Tejada goza de un gran momento deportivo. A sus 28 años de edad viene de lograr su primer triunfo WorldTour en Francia y de ser cuarto en el UAE Tour. El corredor huilense, que continuó su etapa de formación en El Carmen de Viboral, en Antioquia, poco a poco se ha ganado un puesto entre los líderes de la escuadra kazaja luego de hacer la veces de gregario. El escarabajo está preinscrito en la nómina de su elenco para actuar en el Tour de Francia que arrancará el 4 de julio.

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Higuita, también con 28 años de edad, viene recuperando buenas sensaciones. Esta temporada ya fue subcampeón en el AlUla Tour, en Arabia, y el pasado fin de semana terminó en el top-50 del Gran Premio Miguel Induráin.

Juan Guillermo, de 21 años, lleva un buen proceso con el Team Picnic PostNL. Este año fue el segundo mejor joven de la Vuelta al Algarve.

En la historia de la Vuelta al País Vasco, Colombia tiene buenos recuerdos.

El boyacense Nairo Quintana (Movistar), quien confirmó que este año se retirará de la alta competencia a sus 36 años, ganó la prueba en 2013, año en el que Sergio Luis Henao (ahora en el NU Colombia), fue tercero.

Luego, Henao acabó segundo en las ediciones de 2015 y 2016. Mientras que en 2022, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora) conquistó la prueba en 2022.

El mejor representante criollo en 2025 fue Santiago Buitrago (Bahrain), octavo. Esa vez ganó el portugués Joao Almeida (UAE), ausente en esta oportunidad.

Entre los favoritos al triunfo se destacan el mexicano Isaac del Toro (UAE), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Primoz Roglic (Red Bull) y la nueva joya de este deporte, Paul Seixas, de 19 años y a quien apodan el Pogacar francés.

Seixas, quien será uno de los 51 debutantes en la competencia, viene de ser segundo en la Vuelta al Algarve y la Strade Bianche y de vencer en la Faun-Ardèche Classic.

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