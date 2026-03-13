El colombiano Harold Tejada ganó la sexta etapa de la París-Niza

Harold Tejada Canacue venía intentando, por años, un triunfo en el World Tour. Hasta que ayer lo consiguió. Nunca es tarde para lograr lo que se desea, como lo recordó el colombiano con sus potentes e incansables pedalazos luego de seis temporadas en la máxima categoría del pedalismo mundial.

Si el ganador de la segunda etapa del Tour Colombia 2024 en Santa Rosa de Viterbo festejó con júbilo esa vez su primer triunfo como profesional, ahora, tras la sexta jornada de la París-Niza, su sentimiento fue indescriptible después de alzar los brazos en señal de triunfo, y en solitario, al zafarse de la marca de sus oponentes en los kilómetros finales del exigente recorrido.

El huilense, que cuando era más joven se radicó en El Carmen de Viboral (Antioquia) para terminar su etapa de formación camino a su deseo de llegar a la élite de este deporte, consiguió así, a sus 28 años de edad, la victoria más importante de su carrera deportiva.

Lea: Daniel Martínez resiste en el podio de la París-Niza ante un Vingegaard intratable

En el recorrido semi ondulado de 179.3 kilómetros entre las localidades de Barbentane y Apt, el corredor del equipo Astana, al que representa desde 2020 tras salir del Team Medellín, evidenció su gran nivel y experiencia adquirida para vencer con un tiempo de 3h:54.38.

El criollo triunfó con seis segundos de ventaja sobre el francés Dorion Godon (Ineos), que encabezó el grupo principal de velocistas. Tercero fue el inglés Lewis Askey (NSN Cycling Team).

“Muchas veces da impotencia no ganar y más cuando estás a punto de hacerlo, pero siempre hay que seguirlo intentando”, decía Harold el año pasado cuando estuvo metido en la fuga de la sexta fracción del Tour de Francia, en la que arribó en la séptima posición”. En esa competencia estuvo tres días en cabeza de pelotón.

Ahora obtuvo la recompensa a su constancia y disciplina. De hecho, en la actual París-Niza había sido tercero este jueves, en Colombier-le-Vieux, donde ganó el danés Jonas Vingegaard (Team Visma), actual líder de la carrera.

“Es mi primera victoria en WorldTour y ha requerido mucha paciencia y perseverancia llegar aquí”, declaró el colombiano tras su victoria.

En la clasificación general, Tejada ascendió al puesto 10, a 11.27 del danés, mientras que el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Bora) está a dos jornadas de lograr podio. Es segundo, a 3.22.

Tejada se unió a otros compatriotas que ganaron etapa en la París-Niza, como Santiago Botero (una, en 1999), Carlos Betancur (2, en 2014) y Nairo Quintana (una, en 2020).

“Tuve incluso tiempo para celebrar la victoria como se merecía”, valoró el ciclista. “Estoy muy agradecido a mis compañeros porque tuve muchos problemas con mi bicicleta”, añadió Tejada, quien también destacó el apoyo de su director, el excorredor kazajo Alexander Vinokourov.

“Me aconsejó estar listo para atacar en la subida y seguir en el descenso, y eso fue exactamente lo que hice”, reveló.

Este sábado se celebra la etapa reina de la prueba francesa con el final en el alto del Auron, a más de 1.600 m de altitud. Por lo pronto, Tejada, que de gregario ha pasado a líder de su equipo, ya logra imponer su talento ante los grandes ciclistas del mundo.

Siga leyendo: Emilio Echavarría, el paisa que tras accidentarse aprendió a caminar para volver al ciclismo