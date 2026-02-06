¿Por qué el colombiano Christian González podría ser gran figura en el Super Bowl este domingo?

Allí aparece un nombre con un significado especial para Colombia: Christian González, esquinero de los New England Patriots, quien hace historia al convertirse en uno de los pocos jugadores con raíces colombianas en disputar un Super Bowl.

Este domingo 8 de febrero, la NFL coronará a su campeón de la temporada cuando se dispute el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Como ocurre cada año, los reflectores apuntan a los mariscales de campo, a las ofensivas explosivas y a las grandes jugadas que suelen quedar en la memoria colectiva. Sin embargo, en un escenario donde cada decisión se magnifica y un solo error puede cambiar el rumbo del partido, hay otra batalla que suele definir campeonatos: la que se libra en la secundaria defensiva.

El esquinero, el puesto más ingrato de la NFL

El cornerback es uno de los roles más exigentes y solitarios del fútbol americano. Su misión parece simple en el papel, pero es brutal en la práctica: marcar a los receptores abiertos, impedir que reciban con ventaja y cerrar los caminos largos del pase. En una liga diseñada para favorecer el juego aéreo y el espectáculo ofensivo, el esquinero vive permanentemente al límite.

Cuando cumple su labor, rara vez aparece en las estadísticas o en los titulares. Pero cuando falla una sola vez, el castigo casi siempre es inmediato y visible en el marcador. Un paso en falso, una mala lectura o una fracción de segundo tarde pueden convertirse en un touchdown (una anotación).

Una responsabilidad que se multiplica en el Super Bowl

Esa presión se vuelve aún más pesada en el Super Bowl, donde los mariscales de campo buscan sin descanso los emparejamientos favorables. Las ofensivas analizan cada tendencia y atacan sin piedad al defensor que consideran vulnerable. Por eso, contar con un esquinero confiable cambia por completo el planteamiento defensivo.

Cuando un cornerback gana sus duelos, la defensa puede arriesgar más: enviar presión con los apoyadores, mover la línea defensiva y variar las coberturas. En otras palabras, el trabajo del esquinero no solo impacta su zona, sino que fortalece toda la estructura defensiva.

Christian González, más que una pieza en la secundaria

En el caso de Christian González, su rol va mucho más allá de ocupar un lugar en la secundaria de los Patriots. Es un defensor acostumbrado al uno contra uno, a seguir rutas con precisión, anticipar lanzamientos y competir físicamente sin cruzar la delgada línea de la infracción.