Fugaz regreso de la legendaria Venus Williams a Indian Wells; eliminada en primera ronda

La icónica Venus Williams tuvo un breve paso por el torneo de Indian Wells en Estados Unidos al caer eliminada en la primera ronda, que sí sortearon los argentinos Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Solana Sierra.
Williams, de 45 años, plantó batalla a la francesa Diane Parry, de 23, durante dos horas y 21 minutos de una tarde muy ventosa en la pista central.
Parry, número 111 de la WTA, necesitó llegar hasta el tercer set frente a la leyenda estadounidense, que compite por invitación, pero terminó alzando los brazos por marcador de 6-3, 6-7 (4/7) y 6-1.