El Team Williams Racing le rindió un emotivo homenaje a Juan Pablo Montoya

El colombiano recibirá un reconocimiento en el desarrollo del Gran Premio de Estados Unidos en Austin este fin de semana.

  Este es el monoplaza que tuvo Juan Pablo Montoya en 2002 y la réplica que hicieron en homenaje al colombiano para 2025. FOTO TOMADA X @WilliamsRacing
    Este es el monoplaza que tuvo Juan Pablo Montoya en 2002 y la réplica que hicieron en homenaje al colombiano para 2025. FOTO TOMADA X @WilliamsRacing
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
16 de octubre de 2025
bookmark

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya, quien estuvo en la Fórmula Uno entre 2001 y 2006, y fue protagonista con la máxima carpa del automovilismo mundial, siendo parte de la escudería Williams, recibirá un homenaje por parte de ellos en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que se disputará este fin de semana.

Como homenaje al legado y todo lo que Montoya representó el team con el cual estuvo entre 2001 y 2004, Williams Racing presentó un diseño especial que rinde homenaje a la época de Montoya, ya que la decoración del monoplaza está inspirada en el legendario FW24 que el colombiano manejó en aquella época.

“Un ícono regresa. El espíritu de 2002 renace. Presentamos nuestra imagen para el Gran Premio de Estados Unidos de 2025. Celebrando nuestra herencia y avanzando juntos”, con esas palabras, y la participación del colombiano, Williams dio a conocer el livery para Austin.

En un video, Montoya aparece al lado de Carlos Sainz, destapando el monoplaza conmemorativo con los colores y el estilo que el colombiano usó en 2002, algo que removió las emociones del piloto nacional, que en su primer año en la F1 fue declarado como Novato del año.

Carlos Sainz, actual piloto de la escudería, señaló: “Es como un ‘Old School’ Williams 2002, ¿no? Luce como el de Montoya y Ralf (Schumacher). Deberíamos mantener este livery, me gusta”, concluyó el español.

“Williams, para mí fue parte de mi familia, me sentía como corriendo con familia y todo. Entonces es muy chévere”, expresó Montoya sobre el livery del equipo de Grove.

Montoya terminó tercero en el mundial de pilotos, en su temporada 2002, superado por el campeón Michael Schumacher y Rubens Barrichello, ambos, corredores de Ferrari. Williams en ese año, además, fue segundo en el campeonato de constructores.

Hay que recordar que Montoya permaneció con Williams-BMW hasta el 2004, con quienes obtuvo 4 victorias y 11 poles. Luego, en 2005, Juan Pablo se integró por dos temporadas en el equipo McLaren-Mercedes en compañía del finlandés Kimi Räikkönen.

Tras dos años, el colombiano culminó su carrera en la Fórmula 1, para dar paso a una nueva etapa en su trayectoria, esta vez en la categoría Nascar de los Estados Unidos.

