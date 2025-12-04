MinJusticia (e) pide a Estados Unidos entregar el nombre del ‘Funcionario 3′ en el caso Odebrecht

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, abrió nuevamente el caso Odebrecht en Colombia al solicitarle a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al juez jefe de la Corte para el distrito de Maryland, George L . Russell, que entregue al Gobierno el nombre del ‘Funcionario 3′ relacionado con este escándalo en el país. Lea aquí: Caso Odebrecht: Fiscalía pide imputar a directivos brasileros, así no estén presentes A través de su cuenta de X, Idárraga confirmó que le envió una carta a la fiscal Bondi para que dicha información sea entregada al ministerio que lidera actualmente, o que “subsidiariamente” se lo informe a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

“Para todo el mundo es conocido que se surtió un proceso en estas instancias, pero desafortunadamente en Colombia, luego de tantos años de este escándalo tan grave de corrupción, no tenemos razón de quien recibió las coimas”, aseguró el también secretario de Transparencia de la Presidencia. Siga leyendo: “Está invocando su inmunidad en caso Odebrecht”: Uribe arremete contra Santos por su caso ante EE. UU. La petición se da luego del acuerdo suscrito en agosto de 2023 entre la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), el Grupo Aval, la Fiscalía de Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes, División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por las prácticas corruptas en la ejecución del proyecto vial Ruta del Sol II. Dicho acuerdo, en el que el Grupo Aval acordó pagar 40 millones de dólares para liquidar los cargos de la Comisión de la Bolsa de Valores de ese país, se habría mencionado al “Funcionario colombiano no. 3″, cuyo nombre aún es un misterio en Colombia.

“Para el Gobierno de Colombia, en términos de verdad y lucha contra la corrupción, resulta fundamental la individualización de la persona referida como ‘Funcionario colombiano 3’, beneficiaria de pagos corruptos, máxime cuando en el texto del acuerdo se precisa que su identidad es conocida por las autoridades competentes de los Estados Unidos” se lee en la carta de dos páginas enviada a Bondi. El desconocido ‘Funcionario 3’ habría ocupado un alto cargo en el Estado entre 2010 y 2018.