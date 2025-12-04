x

Video | “No me vaya a mandar a matar”: el agarrón entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en debate sobre infiltraciones de ‘Calarcá’

El cruce de descalificaciones llegó luego de que las críticas de Valencia a la Paz Total se tornaran personales contra Cepeda. El senador le respondió después haciendo duros cuestionamientos a la familia del expresidente Álvaro Uribe. Esto fue lo que pasó.

    Paloma Velencia, senadora y precandidata del Centro Democrático; e Iván Cepeda, senador y precandidato del Pacto Histórico. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Lo que inició como un debate citado en la plenaria del Senado para discutir las presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en organismos del Estado como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares, Terminó en un acalorado intercambio de descalificaciones entre dos congresistas que además, aspiran a la Presidencia el próximo año.

Se trata de los precandidatos Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quienes se atacaron entre sí durante el debate.

La senadora Valencia centró su intervención en cuestionar la política de Paz Total del Gobierno y luego se arremetió contra Cepeda, a quien acusó de huirle a los debates relacionados con el tema: “Este debate parece que le molesta al Pacto Histórico y al senador Iván Cepeda que se ausenta y desaparece cada vez que salimos a hablar del caos de la Paz Total”,dijo.

Lea aquí: Ejército le dio 5 días de permiso al general Miguel Huertas para que prepare su defensa por escándalo de los archivos de 'Calarcá'

También sostuvo que, en las negociaciones con grupos armados en el marco de la crítica Paz Total, Cepeda habría respaldado puntos con el ELN que involucran a menores de edad: "los padres de familia le agradecen que haya firmado la utilización de jóvenes mayores de 15 años en el conflicto armado. Estos son los acuerdos que firman el candidato del Pacto Histórico con el ELN".

Pero el ambiente subió de tono cuando Valencia aseguró que conoció un plan para intentar contra su vida, atribuyendo la amenaza a grupos armados ilegales que, según ella, “negocia” Cepeda.

“Me enteré queel plan para asesinarme no era de la junta del narcotráfico, sino de la Segunda Marquetalia y del ELN con el que negocia el senador Iván Cepeda”, afirmó.

Y agregó:“Claro que me da miedo denunciar a un senador que se abraza con la criminalidad,claro que me da miedo saber que se está abrazado con la gente que mató a Miguel Uribe”, agregó la senadora.

Le puede interesar: ¿Por qué Iván Cepeda lidera la intención de voto según Invamer? Consulta del Pacto, maquinaria del Gobierno y otras claves

Tras los señalamientos de Valencia, vino la respuesta de Cepeda, quien se defendió atacando a la familia del expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, específicamente a su hermano, Santiago Uribe, recientemente condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, por la conformación del grupo paramilitar Los 12 apóstoles,y de homicidio agravado, por el asesinato de Camilo Barrientos.

Cepeda tildó al hermano de Álvaro Uribe de“jefe paramilitar”.

“Porque no solamente fue objeto ya de una condena judicial, primer expresidente en la historia condenado en primera instancia, sino que ahora su hermano, su hermano Santiago, ha sido condenado a veintiocho años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares.Es un jefe paramilitar hoy por hoy el señor Santiago Uribe”, sostuvo Cepeda.

Siga leyendo: Compulsan copias contra Diego Cadena por el caso Santiago Uribe: ¿qué tuvo que ver el abogado en ese proceso?

El senador continuó arremetiendo contra Uribe en medio de la protesta de los senadores de la oposición. “La obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, no a un investigador, y más faltaba, es si su hermano sabía. ¿Sabías de lo que pasaba en la Carolina?, ¿Qué cree usted, senadora Valencia?, ¿sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos?,¿sabía si los apóstoles eran doce o trece?,¿Los apóstoles eran doce o trece?”, cuestionó.

Lidio García, presidente del Senado, pidió mantener la calma en medio de la tensión que ya reinaba en el recinto; Sin embargo, Valencia interrumpió gritándole a Cepeda: “No me vaya a mandar a matar.No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda”, una frase que terminó marcando la jornada.

