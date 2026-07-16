Exportadores presentan hoja de ruta al Gobierno de la Espriella: la meta es alcanzar US$50.000 millones anuales

Durante el XI Foro Regional de Comercio Exterior, Analdex presentó una hoja de ruta dirigida al próximo Gobierno Nacional con el objetivo de convertir el comercio exterior en una política de Estado y fortalecer la competitividad del país.
La principal apuesta es alcanzar US$50.000 millones en exportaciones, una meta que, según el gremio, solo será posible si Colombia logra diversificar su oferta exportable y reducir la dependencia de un número limitado de productos y mercados.
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