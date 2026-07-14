Quintero respondió a críticas por celebración tras el Mundial: “¿Te pido permiso para reunirme con mi familia?”

El volante Juan Fernando Quintero respondió a las críticas que le cayeron luego de su regreso al país tras hacer parte de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El jugador perteneciente a River Plate participó en una parranda vallenata privada en Medellín junto a familiares, amigos y artistas de renombre como Nelson Velásquez y Luis Miguel Fuentes.

Las imágenes del evento se viralizaron rápidamente, desatando críticas y señalamientos por parte de internautas y creadores de contenido, entre ellos, Sergio Jácome, quien cuestionó lo realizado por el mediocampista.

“Yo sé que hace más de un mes no veía a sus seres queridos, ¿pero era necesaria una fiesta 3 días después de ser eliminados del Mundial?”, mencionó a través de sus redes sociales el creador de contenido.

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Ante la repercusión de este y demás señalamientos que indicaban que estaba “celebrando la mediocridad”, el futbolista antioqueño decidió responder de forma directa y tajante a través de un comentario en redes sociales. Quintero replicó textualmente a la crítica: “¿Y qué querés? ¿Te pido permiso para reunirme con mi familia y amigos? ¿A ver si te parece bien?”