Hablar de movimientos, listas y clasificaciones cada vez es más complicado. Para la escritora Vanessa Rosales “boom” sería como decir que es un fenómeno extraordinario, como si las mujeres no escribieran antes, mientras que para la editora de Literatura Random House, Salomé Cohen, sería reduccionista. Cuando se habla de “boom” latinoamericano se puede entender un grupo más o menos homogéneo, y la literatura escrita por mujeres es pura diversidad.

“Lo que sí me parece interesante”, precisa Cohen, “es la intención de leer más mujeres”, lo que se le atribuye a la cuarta ola del feminismo, que ha producido movimientos sociales en los últimos años como el Me Too, Ni una menos y la legalización del aborto. “Siempre que hay momentos históricos donde hay ebulliciones del movimiento de las mujeres, este tipo de cosas puede suceder”, explica Rosales.