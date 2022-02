Para un desayuno saludable, cómase una tostada integral con aguacate y un huevo cocinado sin aceite, un poco, muy poco, de queso sin grasa y unas cuantas especias al gusto. Puede tomar una tacita de café y si lo quiere con leche, que sea de almendras y ojalá sin azúcar. Los ingredientes para prepararlo son sencillos, y calculando por encima, si el kilo de aguacate vale 3.000 pesos, el queso unos 7.500, la leche 11.000, las tostadas 5.000 y el huevo, lo más barato, 500, solo necesitará cerca de 30.000 pesos y con eso desayuna toda una semana. Pero ojo, ¡no se vaya a comer nada de esto sin consultar antes con su nutricionista! Una cita privada puede valer 220.000 o, si es con la EPS, le sale casi gratis, pero debe esperar semanas, hasta meses, después de que el médico general la autorice, si es que se la autoriza.

¿A quién queremos engañar? Comer saludable, hacer alguna dieta, convertirse en vegetariano, vegano, pescetariano, pollotariano... no es posible para toda la población colombiana, no es una decisión, sino que se ha convertido en un privilegio. Privilegio de unos pocos, sobre todo en Antioquia, teniendo en cuenta que según el Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023, 7 de cada 10 hogares (60,9 %) se encontraban en inseguridad alimentaria en 2019, de los cuales 33,1% se encuentran en leve, 14,5 % en moderada, y 13,3 % en severa.

Rosa Mendoza, por ejemplo, una mujer del municipio de Arboletes, en el Urabá Antioqueño, desayuna con su familia plátano y huevo con tomate y cebolla. Pero, para el almuerzo, vuelve a comer plátano, y, para la cena, come el resto del plátano que le quedó. A veces no es plátano sino yuca, y de vez en cuando le alcanza para el arroz, pero eso no es siempre, “hay días en los que hay con qué comer arroz y hay días que no”. Muchas personas, en el país, no son privilegiados, sino que, en cambio, comen lo que pueden, lo que van encontrando al día.