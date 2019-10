Guerra, de las gambetas a las urnas

El frío de la madrugada no importó. Eran las seis y el sol apenas empezaba a despuntar, pero Andrés Guerra, de tan solo 16 años, llegó puntual, porque los sueños, sobre todo cuando se es joven, no dan espera. La fila daba la vuelta a la manzana. Todos querían ser vistos, todos querían demostrar su talento con el balón, todos querían probar que eran los más hábiles en la cancha.

En Medellín el apellido Guerra es sinónimo de política y aunque a Andrés Guerra, actual candidato a la Gobernación de Antioquia, no le gusta que lo midan por las acciones de sus parientes, el peso de su linaje ha marcado su destino.

Quienes lo conocen de cerca, aseguran que Guerra está siempre en una encrucijada: en su hogar la política es un tema prácticamente vedado en las conversaciones cotidianas, aunque él se dedique diariamente a su ejercicio.

Y aunque es de conocimiento público el distanciamiento ideológico con su padre, el exalcalde, exgobernador y exsenador Bernardo Guerra Serna, y uno de sus tres hermanos, el concejal Bernardo Alejandro Guerra, ambos militantes del Partido Liberal, la vena política y las aspiraciones de liderazgo terminarían por desplazar el juvenil sueño del fútbol.

Muy pronto después de haber sido seleccionado para entrenar con Atlético Nacional, además de su habilidad en la cancha, Guerra empezó a destacarse por su carisma y apertura. “A todos sus compañeros nos impactó mucho su humildad y su nobleza. Andrés venía de una familia política, una familia de clase media hacia arriba, que tenía una capacidad económica mejor que todos los que estábamos en el equipo, pero él nunca alardeó de eso, siempre nos trató de la misma forma, siempre nos trató a todos por igual”, añadió Perea.

Quienes compartieron con él en esa época, cuentan incluso que estaba siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Por eso, aunque no le hacía falta dinero, cada semana reclamaba el subsidio de transporte que le daba Atlético Nacional a los jugadores y se lo regalaba a algún compañero.

Esa práctica, la de mostrar generosidad, lo acompañó hasta sus días de universitario en la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB, a la que llegó a los 23 años, luego de haber decidido abandonar la carrera deportiva. Así por lo menos lo recuerda Marco Holguín, a quien el propio Guerra reconoce como su mejor amigo. “Un compañero de él no era de Medellín, pero viajaba todos los días a estudiar en la UPB. Al final del semestre, tenían como examen hacer un escrito sobre una historia personal y algunos lo leyeron en voz alta. Ese compañero contó que muchos sabían que él no vivía en la ciudad y que muchas veces iba sin desayunar a clase y otras no tenía con qué ir porque no tenía pasaje, pero nadie había hecho nada por ayudarlo y la única persona que le había tendido la mano era Andrés. Y eso es el mejor resumen de su talante”.

Un temperamento que también resalta por el amor a los animales. Guerra se suma al grupo de políticos antioqueños con pasión equina. “Si él fuera a invitarlo a uno a un plan de fin de semana, sería a compartir en una de sus pesebreras, junto con los caballos”, indicó Perea, mientras que Holguín explicó que “esa pasión por los caballos empezó hace unos 25 años y lo representa a la perfección, sobre todo en lo que significa cuidar e involucrarse. Él les habla a los caballos y es como si ellos pudieran entenderle”.