Pérez, el rockero que suena por Fajardo

“Un día me llamó y me dijo que iba a hacer una maestría”, recuerda su hermano, Felipe Pérez , “pensé que sería algo más en negocios, pero viene y me dice que va a estudiar paz en Australia”.

Aunque no hay una encuesta que lo confirme, la campaña de Iván Mauricio Pérez a la Gobernación eligió una retórica a la defensiva: “Se juntaron los de siempre y creen que ya ganaron”, dice uno de sus eslóganes más recurrentes.

La principal dificultad que ha afrontado Pérez, según fuentes cercanas al partido Alianza Verde, es que aunque Fajardo conoce su rostro hace 16 años –como se ha dedicado a repetir en los videos de campaña–, muchos de sus votantes no.

Pérez ha estado en la trastienda, apoyando, pero sufre del mismo anonimato relativo que su antecesor en la carrera a la Gobernación, Federico Restrepo. Esta razón, y una serie de movidas políticas de sectores no afines a Fajardo, terminaron dejando al candidato de Compromiso Ciudadano sin el aval de la Alianza Verde, que decidió respaldar a Aníbal Gaviria.

Con esto, la candidatura de Pérez quedó desvertebrada en las regiones, sin fórmulas al Concejo que lo respalden por el riesgo de incurrir en doble militancia. Aun así, de acuerdo con Nanclares, Iván Mauricio continuó en la campaña, “con un espíritu roquero, como es él, renovador. Aunque, bueno, el rock ya es de viejitos”.

De alguna forma, esa es la metáfora de Compromiso Ciudadano, un movimiento con dos décadas que, en las últimas elecciones de Alcaldía y Gobernación demostró la dificultad de su líder, Fajardo, para endosar votos.

La última derrota política de Iván Mauricio Pérez fue en las elecciones presidenciales de 2018, cuando Sergio Fajardo no alcanzó la segunda vuelta presidencial. Esa vez, en medio de la frustración, le dijo a su novia: “Siento que le fallé a todos esos pelados con ganas de cambiar el mundo”.

Durante los momentos más difíciles de esta campaña, cuenta Iván Mauricio, ha extrañado no poder ser él el que entre al cuarto de su papá, quien murió hace 7 años, para acumular preguntas. “Me gustaría saber qué hubiera opinado de que me lanzara a la Gobernación”, dice.

Luego, como por asociación, identifica otra ausencia: “¿Sabes? Nunca le pregunté por qué me decía Hermes. Me dijo así desde tan pequeño, era como si me dijera mi propio nombre y no pensé en la razón. Ahora no tengo cómo saberlo”.

Vivir para la política, como eligió el candidato de Compromiso Ciudadano, implica someterse a que las decepciones se reflejen en su propio rostro