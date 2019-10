El cambio de traje del doctor Correa

Aunque sus postulados se pueden asociar con la derecha por posturas polémicas frente a la comunidad LGTBIQ, o en una política de seguridad similar a la del Centro Democrático con un foco especial en la militarización, Correa recibió el aval de la ASI que se caracteriza por ser de centro-izquierda. El candidato justifica que dicho partido tiene cuatro principios: no robar, no matar, amar la naturaleza y ser comunidad: “Quepo ahí en esos cuatro principios porque respeto la naturaleza, no he robado, no he matado, y lo que estoy haciendo es por consolidar comunidad”, dijo al calificar a la ASI como un partido sombrilla porque acepta cualquier tendencia ideológica.