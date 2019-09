Candidato al Concejo en Caldas engaña a electores con ofertas de empleo

Sin embargo, rápidamente Corona, la casa matriz de la Locería Colombiana, informó que “no ofrece oportunidades laborales por medio de campañas políticas” y agregó que imagen contenía información falsa.

EL COLOMBIANO intentó ponerse en contacto con Moncada desde el medio día de ayer y solo a la 1:05 de la mañana de este miércoles el candidato juró por Whatsapp que se trató de un mal entendido en la forma en que se presentó la información.

“En nuestra labor de más de tres años hemos gestionado más de 700 empleos de manera indirecta y aclaramos que no ofrecemos empleo directo con ninguna empresa. En nuestro espacio ayudamos con la convocatoria de Vinculamos y otras cinco temporales más”, señaló Moncada y publicó una fotografía en la que supuestamente se encontraba reunido con representantes de Corona y de Vinculamos, aunque no precisó sus identidades.

Al respecto, Corona aclaró en una comunicación que “Locería Colombiana se enteró de la convocatoria que estaba haciendo el candidato a interesados en empleos en Locería Colombiana en horas de la mañana del martes 17 de septiembre y antes de la hora indicada dos colaboradores de la empresa se hicieron presentes en su oficina para entregarle una carta, la cual fue firmada por el candidato Moncada en señal de haberla recibido, solicitando retirar de manera inmediata la publicidad de dicha convocatoria y abstenerse de realizar entrevistas de trabajo y cualquier otra actividad en nombre de Locería Colombiana. La foto fue tomada en dicho momento”.

Pese a esa información entregada por el candidato al Concejo de Caldas, Vinculamos S.A.S también publicó, a través de sus redes sociales, una comunicación según la cual “la publicación de nuestras ofertas laborales las hacemos a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales oficiales, así mismo realizamos difusión en diferentes medios, pero de todas las que se hacen por fuera de nuestra marca deben tener nuestro logo y manual de imagen, las que no, es porque no son propias de nuestra empresa, por lo tanto no tienen validez”.

EL COLOMBIANO conoció que la Veeduría Caldas con Futuro y Transparencia instaurará las denuncias correspondientes ante el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría.