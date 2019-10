Comprometidos con la unidad

En el quinto piso de un hotel de El Poblado de Medellín, Daniel Quintero y Aníbal Gaviria, quienes no se reunían hace meses, se encontraron para sentenciar que en sus gobiernos buscarán construir sobre lo construido, sacar adelante Hidroituango, lograr mayorías en las corporaciones públicas y gobernar con unidad. Quintero también se reunió con el alcalde, Federico Gutiérrez.

A la 1:00 de la tarde, los esquemas de seguridad aparecieron en el recinto, esto avisaba que los mandatarios electos estaban por llegar. Gaviria, junto a sus comunicadores, llegó primero, saludó a los presentes y al minuto arribó Quintero. Los futuros gobernantes se encontraron y con un abrazo emotivo sellaron el mensaje de que trabajarán en unidad. Se felicitaron mutuamente.

Poner por encima de las diferencias a Medellín y a Antioquia, en eso consistieron sus declaraciones. Gaviria manifestó que: “Como lo he venido diciendo en toda la campaña, el tema de unidad, nosotros hicimos campañas que no son para dividir, que no son para polarizar, así vamos a hacer los gobiernos. Daniel lo dijo el domingo, no le puede ir bien a Antioquia si le va mal a Medellín y viceversa”.

En el mismo sentido, Quintero reafirmó el mensaje y dijo: “Vamos a trabajar por Medellín, por Antioquia y creo que coincidimos en eso”. Además, añadió que “los antioqueños nos hemos reconocido por algo, que ponemos adelante Medellín y dejamos atrás toda diferencia y construimos sobre lo construido, eso es lo que vamos a hacer”.

Entre los temas de gobierno de Medellín y Antioquia y la hoja de ruta de los temas que trabajarán en conjunto, se tocó Hidroituango. Ambos coincidieron en que sacarán adelante la obra con respeto institucional y el apoyo mutuo. Los electos, en medio de un almuerzo, discutieron durante más de dos horas y el encuentro marcó la nueva relación entre los electos.

Construir sobre construido

El día fue aún más movido. El piso 12 del Centro Administrativo La Alpujarra fue escenario para la reunión entre el alcalde que se va, Federico Gutiérrez, y el que llega.

El mensaje de Quintero, durante su discurso de victoria, fue que su gobierno trabajará sobre lo construido y plasmó el cordial encuentro con Gutiérrez, para definir la ruta e iniciar el proceso de empalme lo más pronto.

Trascendió que el encuentro fue cordial. En medio de la formalidad, hubo tiempo para las selfies, que los dirigentes compartieron en sus perfiles de redes sociales.

Quintero expresó que “Medellín y su gente son nuestro principal objetivo”. Y Gutiérrez, por su parte, dijo que ya tienen la ruta de empalme para que “Medellín siga avanzando”.