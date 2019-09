Con Echeverri y Ramos, la derecha “pega primero” en las alianzas

Patearon el tablero y hay que barajar de nuevo. La adhesión de Jesús Aníbal Echeverri a la campaña a la Alcaldía de Medellín de Alfredo Ramos, del Centro Democrático, agita la contienda y obliga a las demás candidaturas a replantear estrategias a 36 días de las elecciones.

En un acto sencillo en el Parque de las Luces, Echeverri y Ramos sellaron su unidad. Hablaron de los puntos de encuentro de sus programas, del acuerdo programático que firmaron y hasta se acordaron del candidato de “Independientes”, Daniel Quintero.

Toda la semana se habló de los rumores de que Echeverri declinaría de su aspiración. Aunque el candidato manifestaba una y otra vez que no era cierto y que iba hasta el final, también afirmaba: “es política, todo puede pasar”.

Y pasó, ayer en horas de la tarde presentó la renuncia ante la Registraduría de Itagüí. “Hablé con el doctor Aurelio Iragorri (presidente del Partido de la U) a eso de las 3 de la tarde, le dije que iba a renunciar y que iba a llevar la carta. Estaba cercano a Itagüí y renuncié como militante y como candidato de la U”, dijo Echeverri, concejal 16 años en Medellín.

Echeverri no contaba con el respaldo de los senadores de su partido. Incluso, el apoyo parlamentario le llegó de otra colectividad con el espaldarazo del senador conservador, Carlos Andrés Trujillo, quien lo viene acompañando hace varias semanas y hoy estuvo presente en el encuentro con Ramos.

Un militante del Partido de la U le dijo a EL COLOMBIANO: “Él no habló con la U, solo mandó razones”.

El desempeño de Jesús Aníbal en las encuestas lo convirtió en el comodín que las demás campañas querían sumar. No solo lo quería Ramos, también el candidato de “Seguimos Contando con Vos”, Santiago Gómez, quien se reunió con él, pero no logró persuadirlo para que se sumara a su equipo.

Ahora la pregunta es si Gómez podría sumarse a esta alianza, aunque según miembros cercanos de su campaña, “quiere ir hasta el final”.

¿Mensajes para Daniel Quintero?

Echeverri destacó que su llegada a la campaña de Ramos es la “alianza de la gente, para las personas que sufren necesidades y para plantear soluciones”.

Y agregó que “esto no es de proyectos que no son fáciles de construir. Es no es de buscar metros subterráneos. Aquí tiene que haber soluciones reales, con sentido común para mejorar el medio ambiente, la movilidad y la vida de tanta gente en desigualdad”.

Ramos por su parte, le agradeció a Echeverri “su generosidad y conocimiento por haber trabajado en las calles con la gente”, y también se refirió indirectamente a quien considera su rival más directo. “A Medellín la vamos a defender de los que quieren traer modelos fracasados de Bogotá, A Medellín la vamos a defender de los que todos los días atropellan a EPM, nuestra empresa insignia. A Medellín la vamos a defender de los que han hablado mal de Hidroituango. Quieren imponer desde Bogotá con plata, mentiras y un facilísimo retórico que raya con la pobreza intelectual”.

Anunció que Echeverri será el coordinador de grupos sociales de su campaña.