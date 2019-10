Las propuestas de Daniel Quintero para ser alcalde de Medellín

El electo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien llegó como una apuesta política independiente y acudiendo a los ciudadanos para alcanzar este cargo, se consolidó como una sorpresa este domingo.

Obtuvo la votación más alta de la ciudad para este cargo, de 280.317 votos, con el 92,25 % de las mesas escrutadas.

EL COLOMBIANO presenta algunas de las propuestas en las que hizo énfasis el entonces candidato Quintero.

Sobre el tren ligero, señaló que aprovechando la Ley de Metros que tiene el país, el Gobierno Nacional debe aportar el 70 % del costo total del proyecto. Durante el debate de EL COLOMBIANO y Telemedellín, indicó que hay que tocar las puertas.

“Muchos dicen que no se necesita y que no hay plata para hacerlo, cuando empezamos a soñar con el metro tampoco había plata. Creo en el talante y la capacidad de los antioqueños. En Medellín no nos ha dado miedo, ahora resulta que a los candidatos les da miedo ejecutar los grandes proyectos”, cuestionó a sus contrincantes.

Sobre Parques del Río, que es uno de los proyectos que más desean los medellinenses que continúe, indicó que le gusta el proyecto, pero reconoció que es costoso. “Voy a buscar la forma creativa de avanzar en ese proyecto, me imagino unos malecones alrededor del río, pero tenemos unas iniciativas que son prioridad”.

El metro subterráneo, desde Sabaneta a Bello, es otra de las propuestas que más ha generado polémica. Ha dicho que los recursos saldrían a través de la Ley de Metros, igual que el tren de cercanías o el tren ligero. “Se basa en la necesidad de utilizar el subsuelo, dada la alta densidad poblacional de la ciudad, y el avance del vehículo y las motos como sistema de transporte. Las ciudades con nuestros retos han optado por estas soluciones porque sus costos se compensan con sus ventajas: menores tiempos de construcción, menor compra de predios, no hay que paralizar la ciudad para su construcción”, le dijo a EL COLOMBIANO.

Sobre la seguridad, Quintero ha manifestado que hay que completar la política de Federico Gutiérrez, a la que, dice, le falta corazón. “En la ciudad, 7.000 niños de 5 años tienen desnutrición crónica, son los mismos que se retiran en el bachillerato, que son más propensos a ser reclutados por los combos, esta es una batalla humana, si usamos la información podemos saber dónde hay que poner los recursos y no llevarlos a otro lugar”.

Entre sus propuestas educativas, Quintero ha destacado que Medellín tiene con qué convertirse en el Valle del Software, que empiece en los colegios, y que vaya hasta las universidades públicas y privadas.