De la pasión del fútbol a la política

“Ese es mi sueño frustrado, ser futbolista profesional. A mí me iba muy bien. Yo entrené en varios equipos: en Envigado, en Recamiones, hasta jugué liga. Ese día Luna me dijo que me llevaba a jugar fútbol profesional, aunque era la B y yo le dije que sí. Llegué muy contento a mi casa hasta que mi papá me dijo que me pagaba más si me quedaba”, recuerda Juan David. Se quedó y se gradúo de Administración de Negocios en Eafit.

Si en aquel verano de 1996 su padre Jairo Valderrama Tobón no le hubiera ofrecido 500 mil pesos para que se quedara a estudiar en la universidad Eafit, hoy Juan David Valderrama no recorrería las calles de Medellín para hacerse elegir como alcalde.

Su camino en la política inició un Día del Padre, hace 20 años. Juan David se encontraba en la finca de su tío Raúl Fajardo junto a su tía Mara Valderrama (q.e.p.d) y su primo Sergio Fajardo Valderrama. En la conversación, Sergio, con quien Juan David jugó fútbol en sus años de juventud y calificó de “carroloco” porque se corría toda la cancha, les dijo que quería lanzarse a la Alcaldía de Medellín.

Fajardo era profesor de Matemáticas y vivía en Bogotá con su esposa y sus dos hijos y cuando lanzó la propuesta, nadie le prestó atención.

“Yo le dije, ¿cómo te ayudo? Y él me respondió que le presentara gente en Medellín, de mi círculo cercano. A mis amigos. Y me encarreté. Esa campaña fue muy bonita, Sergio quedó de tercero, sacamos 58 mil votos y ganó Luis Pérez. Ahí me fui metiendo con las campañas de él por los laditos, nunca de frente”, recuerda el ahora candidato a la Alcaldía, y confirma que hoy está alejado de Fajardo.

Valderrama miraba de reojo la política, pero en el 2003 se metió de lleno con el equipo de jóvenes de su primo, que entonces alcanzó la Alcaldía ese año para posesionarse en 2004 y gobernar por tres años. Solo en 2007, cuenta Valderrama, conoció La Alpujarra y ocurrió en el empalme con el nuevo burgomaestre para la fecha, Alonso Salazar.

“Me dice que lo acompañe en el sector público, yo le digo que eso no me gusta ni cinco pero Federico Restrepo, quien trabajaba con el nuevo alcalde me dice que va para EPM, que me vaya con él. A mí me suena la idea porque me parece una empresa muy bonita y arranque allá con la tarjeta de crédito Somos”, cuenta Juan David.

Esa fue su plataforma para el sector público que lo llevó a ser asesor de Gerencia de EPM y Secretario Privado de la Alcaldía de Medellín donde se encargó de hacerles seguimiento a los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo.

Renunció para vincularse en 2010 a la campaña presidencial de Antanas Mockus y Sergio Fajardo, pero regresó a EPM y lideró el programa Aldeas en 2012, con el cual se construían viviendas de interés social para entregar a familias de escasos recursos y víctimas de desplazamiento.

Esa labor social desarrollada por Juan David, en una política permeada por intereses económicos y personales, es lo que más destaca su hermana María Paula. Dice esta sicóloga que Valderrama va mucho más allá de la política tradicional y la ve como un servicio y no como el simple hecho de participar.

“En nuestras reuniones familiares hemos sido muy sensibles con la realidad del país. Hemos conversado de todo eso y creo que él trata de aplicarlo. Él busca conocer las necesidades de la ciudad para brindar una solución con una participación de un proyecto colectivo”, expresa María Paula mientras describe a Juan David como una persona responsable, más que el de aquella tarde en la que le pidió que le enseñara a conducir. Juan David accedió, la dejó manejar y terminaron estrellándose en la entrada de su casa.

Tras acompañar a Fajardo y Mockus, asumió la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI), en la Alcaldía de Aníbal Gaviria y luego dirigió el Inder en la administración de Federico Gutiérrez, donde logró el mejoramiento de más de 200 escenarios deportivos.