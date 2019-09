Dos familias luchan por el poder en Sabaneta

Pese a que Sabaneta cuenta con solo 14 concejales, estas curules son buscadas por 123 candidatos, de un total de 11 partidos. No obstante la cantidad, el gestor cultural Sebastián Flórez, señala que es un buen augurio, pues “ahí sí se ve pluralidad, no como en la Alcaldía, por lo que pueden llegar concejales con independencia”. Ante este planteamiento, Pedro Nel Jiménez Castañeda, líder deportivo y veedor social, señala que “la gente, si es inteligente, puede encontrar allí unas buenas fichas para que las cosas se hagan con transparencia en este municipio, donde no ha faltado el alicate para cortar la energía”.