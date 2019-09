En Barbosa nadie quiere ser el que diga Édison

Édgar Augusto Gallego, Frank García, Álvaro Rinaldi, Juan David Rojas y Jaime Vanegas compiten por ser el sucesor de Édison García . En un principio también inscribió su candidatura Víctor Graciano , del movimiento Manos Limpias Barbosa, pero la Registraduría tumbó su aspiración al no avalarle las firmas recopiladas.

Con el aval de los partidos ASI, Liberal, Mais y Colombia Renaciente, Édgar Augusto Gallego es el aspirante que suma más apoyos. Para él, “es natural que todo el mundo se quiera desligar” del manto de duda de la actual Administración, “pero es bien difícil porque todos mis adversarios han tenido que ver con ella, los que no fueron secretarios de despacho, fueron concejales con el apoyo del alcalde”.

Gallego acota que Frank Esteban García, candidato por el movimiento Transformando el Territorio, “fue secretario de Desarrollo Agropecuario” y Juan David Rojas, quien va por los partidos Conservador y Aico, “fue presidente del Concejo apoyando al alcalde”. En ese sentido “yo soy amigo de todos, pero sé que en estas condiciones es muy difícil lograr una alianza”.

Confiado sobre su desempeño en la contienda, también manifiesta que “entre los demás la competencia está muy pareja, no sé entre ellos quiénse pueda perfilar como mi principal contendor y en la campaña estamos convencidos que tenemos cierta diferencia sobre ellos”.

Rojas, por su parte, también se desmarca de la idea de continuar el proyecto político actual y señala que lo que ocurre es que “todos los candidatos desde el discurso buscamos atacar la corrupción. Por mi parte yo me conecto con la gente no solamente desde el discurso sino también desde el actuar, desde lo que soy, desde mi esencia y eso es lo que me define a mí como propuesta desde la coherencia que buscamos para Barbosa”.

El aspirante por las toldas azules y el Aico anunció oficialmente la alianza con Víctor Graciano la semana pasada, de quien señaló “tuvimos un punto de encuentro importante en el ideal de desarrollo que queremos para Barbosa”.

Sobre su posible competidor más fuerte o más uniones a futuro, el candidato no se aventura a dar nombres y manifiesta que “mi principal opositor es la apatía”.

Por su parte, el candidato de Cambio Radical, Jaime León Vanegas también aseguró estar alejado de las maquinarias, “pero con todo el apoyo popular” y enfatizó en que “si alguien no tiene que ver con todo ese esquema de la continuidad del paquete político soy yo”. Además, señaló a la campaña de Édgar Augusto Gallego como “la que está siendo apoyada por todos esos funcionarios detenidos y los concejales del alcalde”

Vanegas aseguró que en consecuencia, simpatizantes de la campaña de Gallego han cambiado de opinión y se han sumado a su proyecto político, “como en el caso de unos 12 grupos independientes que antes lo apoyaban a él y el precandidato Conrado Muñoz que también se le había sumado. Ahora nos apoyan”.

El candidato admitió coqueteos entre su campaña y el Centro Democrático, aunque señaló que no hay nada decidido aún.

Del candidato de ese partido uribista, Álvaro Rinaldi, y del aspirante por el movimiento Transformando el Territorio, Frank García, EL COLOMBIANO quiso conocer sus opiniones pero no obtuvo respuesta .