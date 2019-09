En Carrizal, excombatientes de las Farc se preparan para votar

EN REMEDIOS ESTÁN ALERTA PARA EVITAR QUE SE PRODUZCA UN FRAUDE EN LAS ELECCIONES.



Por luz Élida Molina Marín

Enviada especial, Remedios y Segovia

Una de las preocupaciones que tienen los voceros de la Misión de Observación Electoral, MOE, en Antioquia, es el incremento súbito que se presentó en la inscripción de cédulas en varios municipios del Nordeste. Cifras que alcanzan hasta el 143 %, en algunos casos, relacionadas con la presencia de trabajadores ocasionales de las minas de la región y de reincorporados de las Farc que se quedaron concentrados.

Remedios es uno de esos municipios en los que, según la última actualización de la Registraduría (27 de agosto de 2019), los porcentajes de inscripción superaron el 100 %. Se presentaron 983 de nuevos potenciales votantes, que corresponden a un 143 % con relación a 2015. Extraoficialmente en las calles sus habitantes especulan que la cifra llegaría a los 1.500.

En este municipio, de pasado Liberal, han votado (en 2011 y 2015) por el partido de la U y por Cambio Radical. En la actualidad hay siete aspirantes avalados por partidos como el Conservador, Liberal, Polo, Alianza Verde, ASI, Mais y Cambio Radical.

Carrizal en la mira

Ante el incremento en la inscripción de cédulas, la atención de las autoridades se dirige hacía el corregimiento de Carrizal, en donde hay un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, con 70 excombatientes de la Farc quienes, en su paso a la democracia, inscribieron sus cédulas para participar en el proceso electoral de octubre.

El registrador municipal Iván Darío Granada sostuvo que “el puesto de votación de Carrizal no se cambiará ya que una decisión de ese tipo debe estar relacionada con una solicitud especial por temas de seguridad y, hasta el momento, el reporte tanto de las autoridades civiles como militares es de tranquilidad y se ofrecen las garantías antes, durante y después de las elecciones”.

Así lo expresaron, durante el desarrollo del comité electoral, el mayor del Ejército, Diego Alejandro Monroy y el capitán Flanklin Salamanca de la Policía, quienes confirmaron la presencia de uniformados en todas las localidades para garantizar que tanto los pobladores como los candidatos se puedan movilizar sin inconvenientes en las zonas rural y urbana.

Stiven Ramírez, miembro del consejo municipal de paz, quien mensualmente visita el corregimiento de Carrizal para observar y acompañar el desarrollo del proceso, sostiene que los excombatientes están comprometidos con la reincorporación y por ello van a hacer uso al derecho que tienen de votar.

“La alerta por fraude siempre se presenta. Es normal que se tenga esa percepción porque la democracia nos ha demostrado, a través de la historia, que hay casos aislados y por ello estamos atentos para pedir la intervención de las autoridades si así se requiere”.

La alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, confirmó que enviaron una petición especial a la Gobernación de Antioquia, con el fin de solicitar que el traslado del personal de elecciones (jurados y veedores electorales), así como el material que se usará en la jornada del 27 de octubre, se haga en helicóptero para evitar contratiempos.

La alcaldesa Carvajal anotó además que hasta el momento, y a pesar de lo que ha pasado en otras poblaciones, en Remedios los candidatos tanto a la Alcaldía como al Concejo han podido realizar sus campañas sin amenazas y en los comités también les han enfatizado para que el lenguaje que usan en las intervenciones sea con respeto hacia los otros aspirantes.

“Nos preocupa un poco el tema del manejo de las redes sociales, porque personas anónimas crean perfiles falsos y lanzan acusaciones hacia las campañas o hacia la administración sin fundamento, y no queremos que se entregue información falsa a la población o se generen odios”, dijo.



AUTORIDADES DE SEGOVIA LLAMAN A LA CALMA PARA EVITAR ACTOS VIOLENTOS



El asesinato de la joven estudiante Juana Andrea Roa, el 11 de marzo de 2018, durante la jornada electoral de los comicios presidenciales, aún está latente en Segovia, y se hace más fuerte con el paso de los días y la cercanía de la nueva cita democrática. La petición de los pobladores es que algo así no se vuelva a presentar en esta jornada.

Segovia es un municipio de corriente conservadora. A este partido político pertenece el alcalde, Gustavo Alonso Tobón y uno de los aspirantes más fuertes de la actual campaña, Gonzalo de Jesús Atehortúa, quien además es propietario de una de las minas de ese municipio.

Extraoficialmente, en la zona se habla de que Atehortúa cuenta con el respaldo de la multinacional Gran Colombia Gold, además en las calles se escucha que el candidato Didier Osorio cuenta con el respaldo de un grupo de mineros. Así lo confirmó, Rubén Darío Gómez, líder minero de la región, quien manifestó que Didier es uno de los candidatos del Nordeste con el que tienen afinidad y lo respaldan.

Johan Esteban Pulgarín, secretario de Gobierno de Segovia, indicó que “no queremos que se registre otro hecho tan doloroso, como pasó en marzo del año pasado, por eso siempre que nos reunimos con los aspirantes a la Alcaldía les reclamamos por el lenguaje que están usando, tanto ellos como sus seguidores, pues el llamado es a que no se fomenten odios. Lo que buscamos es que no se caldeen los ánimos pues no queremos que los grupos que están fuera de la ley y que tienen injerencia en la región interfieran en el proceso”, dijo

Cabe recordar que, en este municipio, además del asesinato de Juana, se presentó una acción violenta en el cierre de campaña de la senadora Olga Suárez y el exrepresentante Luis Gallón, quienes fueron víctimas de un atentado con granada que dejó varios heridos.

Panfletos

En las últimas semanas se alteró la tranquilidad por la aparición de dos panfletos intimidatorios contra las campañas de Gonzalo de Jesús Atehortúa (conservador) y Didier Osorio respaldado por el Partido Verde y el Polo.

Debido a esto, el alcalde Gustavo Tobón convocó a un consejo de seguridad, en el que dio aviso a las autoridades sobre lo sucedido y tomaron medidas. “Descartaron que el origen de las amenazas provenga de algunos de los dos grupos que están en disputa por el microtráfico en la región (Clan del Golfo y Libertadores del Nordeste), sino que se trataría de un particular”, comentó Tobón.

Daris Jaramillo, integrante de la comisión de la Unidad Nacional de Protección, encargada de los casos de políticos y dirigentes, manifestó que a la entidad llegó la solicitud hecha por el Partido Conservador y por ello el candidato (Atehortúa) será acompañado según lo establecido dentro del Plan Democracia que tiene la entidad.

Jeison Atehortúa, personero de Segovia, sostuvo que en ambos casos se activó la ruta de atención para que los aspirantes tomaran algunas medidas de prevención con sus familias y personas cercanas, además del acompañamiento de la fuerza pública para la realización de algunos desplazamientos, todo con el fin de evitar cualquier acción violenta contra ellos.

Una de las personas cercanas al candidato Atehortúa, quien pidió mantener en reserva su nombre, sostuvo que al interior del movimiento político existe preocupación, ya que el dirigente, quien ha tenido reconocimiento en la región por su labor social, entre otras cosas, con la entrega de 12.000 regalos a los hijos de los mineros en diciembre, ahora es señalado de oportunista, pues lo acusan de “endulzar” a la comunidad para que voten por él como agradecimiento.

Finalmente, el Secretario de Gobierno confirmó que, a finales de julio, llegó a Segovia un escuadrón del Grupo Especial de Operaciones, Goes, para reforzar la seguridad en la zona, al igual que un equipo del Gaula. Ahora están a la espera de que se acerque la fecha de las elecciones para analizar las otras medidas se requieren con el fin de preservar el orden en la región y así garantizar los comicios sin contratiempos.