Renuncias y alianzas a 45 días de las elecciones

A mes y medio de las elecciones todos los candidatos quieren sumar. En eso se traduce la campaña a la Alcaldía de Medellín que tenía 15 aspirantes en la grilla de partida hace dos meses y solo un asiento para manejar el rumbo de la ciudad. De ese manojo de candidatos, quedarán definidos por las alianzas y seguramente se podrán contar con los dedos de la mano.

Cada día de campaña es una batalla por posicionarse, ganar favorabilidad y votos. Lograrlo requiere recursos, tiempo, suela y energía. Sin embargo, muchas de las campañas ya están desgastadas por dentro y por esa misma razón es el momento ideal para propiciar alianzas.

Los que ya se bajaron

A dos candidatos se les acabó el sueño de continuar en la disputa del poder municipal: Jesús Ramírez y César Hernández. Ahora es todo un misterio dónde terminarán sus equipos y el respaldo que consiguieron en las calles en los últimos meses.

El primero en declinar por el desgaste fue Jesús Ramírez quien aseguró que pondrá por encima los intereses de la ciudad para adherirse a una candidatura. Viajó a Bogotá esta semana para un encuentro con las directivas de su partido, el Mais, para promover el posible apoyo.

Por su parte, Hernández, a quien la Registraduría le tumbó la aspiración ya que no alcanzó el número de firmas necesarias, expresó que decidirá el apoyo de su grupo político con base en lo que definan los comités que respaldaron su aspiración. Por ahora, tiene claro con quién no se aliará y las opciones de su apoyo se reducen entre Santiago Gómez y Juan David Valderrama, quienes trabajaron a su lado en la actual administración.

Los otros bloques

Son tres grupos de candidatos que se perfilan en el paquete de aspirantes, ellos ya tienen claro con quién sí y con quién no se aliarían.

En la derecha, son abiertos al diálogo y “se conocen”, pero la negociación no es sencilla porque ninguno quiere bajarse del tren de la victoria. Jesús Aníbal Echeverri, Santiago Gómez, Alfredo Ramos y Juan Carlos Vélez, ideológicamente, son cercanos, sin embargo la alianza no está cerca y si se da será empujada por las circunstancias. Por ejemplo, Gómez manifestó que su aspiración va “hasta el final”.

Sobre posibles alianzas, Ramos, el candidato del Centro Democrático, fue claro en que es él quien recibiría los apoyos. “Estoy abierto a que las personas nos colaboren en el propósito de llegar a la Alcaldía. Queremos el apoyo de Federico, soy amigo personal de él y admiramos muchas de sus gestiones”, dijo. Ramos agregó que el mejor medidor para los candidatos es la opinión pública y que “la invitación está abierta para que se sumen”.

Por su parte, el camino del centro tiene como eje a Beatriz Rave, pues Daniel Quintero y Juan David Valderrama desearían sumarla. Valderrama tiene claro que con Quintero no existe opción, “no me juntaría nunca con él porque representa todo lo contrario que yo represento”, puntualizó. No obstante, Quintero está abierto a “todos los acuerdos programáticos que tengan a Medellín como eje”.

Por último, la izquierda con Víctor Correa y Jairo Herrán Vargas aún mantienen contacto, no pierden la esperanza, sin embargo el Polo decidió en su perfil programático no hacer acuerdos e ir hasta el final para impulsar la lista al Concejo.

Para el docente de Ciencia Política de la U. de Medellín Pedro Piedrahita, “los candidatos que tienen mayor intención de voto tienen la posibilidad de lograr alianzas para sumar las estructuras territoriales y endosar el pequeño caudal electoral que han construido los otros”.

Estas semanas serán claves entonces para impulsar coaliciones, ya que además está en contra el calendario electoral y, en consecuencia, si un candidato no renuncia antes del 20 de septiembre aparecerá en el tarjetón. Eso implica que aunque su aspiración no exista, será una opción para los ciudadanos y tendrá votos, pero no le sumarían a la coalición .