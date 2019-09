La difícil cruzada a la Asamblea antioqueña

Sin embargo, los votos en blanco son 341.495, casi la misma cifra del uribismo, el partido más votado, y los no marcados llegaron a 319.721 en la última elección. Sumando ambos sufragios, duplicarían la votación de todas las convergencias políticas.

En esta correría no es visible ni la campaña ni la Asamblea. De la cruzada política se discute poco y no se encuentra entre las primeras opciones a elegir por los ciudadanos que quieren hacer política, incluso, como comentó un candidato: “Los votantes llegan al puesto de votación, pero incluso no tienen escogida su opción”.

El consultor político José Fernando Valencia, afirma que “el voto para la Asamblea es complejo porque la gente desconoce sus funciones y su existencia, entonces es una tarea difícil movilizar a la ciudadanía por algo que no sabe que existe”.

De igual forma, el director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit, Néstor Julián Restrepo, manifestó que hacer campaña y conseguir votos para esa corporación es una de las tareas más duras porque el ciudadano desconoce qué hace un diputado.

Sin embargo, añadió que la elección es clave porque su caudal electoral es la cuota inicial de un grupo político o de los aspirantes para llegar a la Cámara de Representantes, que es el siguiente paso a dar en la carrera política.

Por su parte, cabe resaltar que la campaña, conforme comentó Restrepo, es de maquinaria ya que prima el voto amarrado que se consigue con estructura en los territorios. “Es una votación clientelar, a partir de eso sostienen a una base electoral y construyen el poder en una región determinada”, puntualizó.